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Planlandığı Gibi Gitmeyen Yaz Mevsiminden Kedilerin Hiç Bitmeyen Mesaisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Planlandığı Gibi Gitmeyen Yaz Mevsiminden Kedilerin Hiç Bitmeyen Mesaisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Herkese, beklentileri karşılayan yaz mevsimi diliyoruz.

Herkese, beklentileri karşılayan yaz mevsimi diliyoruz.
twitter.com

Hangi konu ekonomiye gelmiyor ki?

Olabilir mi?

Olabilir mi?
twitter.com

👇

👇
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Okuduğumuz metinde çok basamaklı bir sayı görünce...

Enerjimiz var mı ki?

Enerjimiz var mı ki?
twitter.com

👇

👇
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Kabul ettiğiniz en absürt şey neydi?

Eskiden kabuslarımızda yaratık görürdük, şimdi fatura görüyoruz.

Eskiden kabuslarımızda yaratık görürdük, şimdi fatura görüyoruz.
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Okullar kapandı tabii.

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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