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Sokakta Uyuşturucu İçerek Kendinden Geçen Bir Kişiye Vatandaşlar Tarafından Uyarı Geldi

Sokakta Uyuşturucu İçerek Kendinden Geçen Bir Kişiye Vatandaşlar Tarafından Uyarı Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 19:49

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Uyuşturucu kullanımı, bireysel ve toplumsal açıdan ciddi ve çok yönlü olumsuz etkiler doğurabilir. İstanbul'da bir kişinin uyuşturucu içerek kendinden geçtiği görüntülendi.

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Kendinden geçen kişiyi kameraya alan vatandaşlar, kişinin 8 torunu 5 çocuğu olduğunu belirtti.

Kendinden geçen kişiyi kameraya alan vatandaşlar, kişinin 8 torunu 5 çocuğu olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, uyuşturucu içen kişinin haline tepki gösterip uyardılar. Video, 'Solan Hayatlar' notuyla paylaşıldı.

Vatandaşlar, uyuşturucu içen kişinin haline tepki gösterip uyardılar. Video, 'Solan Hayatlar' notuyla paylaşıldı.

'Şunun haline bak, kendini meyve suyu sanıyor şu an.'

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