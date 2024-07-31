Sokakta Uyuşturucu İçerek Kendinden Geçen Bir Kişiye Vatandaşlar Tarafından Uyarı Geldi

Uyuşturucu kullanımı, bireysel ve toplumsal açıdan ciddi ve çok yönlü olumsuz etkiler doğurabilir. İstanbul'da bir kişinin uyuşturucu içerek kendinden geçtiği görüntülendi.
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Kendinden geçen kişiyi kameraya alan vatandaşlar, kişinin 8 torunu 5 çocuğu olduğunu belirtti.
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Vatandaşlar, uyuşturucu içen kişinin haline tepki gösterip uyardılar. Video, 'Solan Hayatlar' notuyla paylaşıldı.
Videonun tamamı için:
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