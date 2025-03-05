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ŞOK'a Klima Geliyor! 8 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Klima Geliyor! 8 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
05.03.2025 - 13:05

ŞOK 1 Mart ile 8 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Mart ile 8 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL,

Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL,

  • Magic Metal Araba 149 TL, 

  • Çalışkan İş Araçları 129 TL,

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 399 TL,

  • Minkie Rüya Kalesi 179 TL, 

  • Melisa Bebek Seti Çeşitleri 149 TL, 

  • Küçük Ev Aletleri 129 TL, 

  • Tavşan Arabalar 119 TL,

  • Kurmalı Balık Tutma Oyunu 69,95 TL,

  • Safari Hayvanları 59,95 TL, 

  • Benim İlk Yapıştırmalarım Kitap Çeşitleri 59,95 TL,

  • Kutulu Eğitici Yapboz Serileri 149 TL,

  • Barbie Sevimli HayvanArkadaşlar 499 TL,

  • Petrix Dokunmatik Ördek / Armut / Tost Gece Lambası 249 TL, 

  • Petrix Tuz Lambası 349 TL, ,

  • Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL,

  • İkili Sehpa 399 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 12'li Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 75 TL, 

  • 300 ml Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 80 TL,

  • 24x35 gram Ülker Dankek Pöti Fındıklı Kakaolu 119 TL,

  • 40x2 gram Ahmad Tea Classic Earl Grey Demlik Poşet Çay 65 TL,

  • 3x75 gram SuperFresh Ton Ayçiçek Yağlı 119 TL

Beyaz eşya

Beyaz eşya

Günün fırsat ürünlerine buradan bakabilirsiniz.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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