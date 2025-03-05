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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı'ndan KIKO Rujlara 5 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı'ndan KIKO Rujlara 5 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 12:38

5 Mart 2025 tarihinde indirimde olan ürünler neler, merak ediyor musunuz? Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı'ndan, KIKO'nun eşsiz rujlarına kadar birçok ürün bugün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın. İndirimler bugün sizin için kapılarını açıyor. Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı ile pürüzsüz bir cilde sahip olmanın, KIKO rujları ile de dudaklarınızda büyülü bir renk oyunu yaratmanın tam zamanı. Bu ürünler ve daha fazlası bugün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin tadını çıkarın.

Bu içerik 05.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Crocs 10001 Classic Krem Unisex Terlik

1. Crocs 10001 Classic Krem Unisex Terlik

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan Crocs terlikler, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor, üstelik indirimde!

Hem evde hem de dışarıda giyebileceğiniz bu terlikler, her kombini tamamlayacak.

Crocs 10001 Classic Krem Unisex Terlik

2. Black+Decker BHHV520BFP-QW 18V 2 Ah Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

2. Black+Decker BHHV520BFP-QW 18V 2 Ah Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

Evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak bu şarjlı el süpürgesi, indirimde!

Güçlü emiş gücü ve özel başlığı sayesinde evcil hayvan tüylerini kolayca temizleyebilirsiniz.

Black+Decker BHHV520BFP-QW 18V 2 Ah Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

3. Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık, 70 Saat Oynatma, 40mm Sürücüler, Bluetooth 5.3, Ultra Hafif, Uygulama Destekli, Siyah

3. Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık, 70 Saat Oynatma, 40mm Sürücüler, Bluetooth 5.3, Ultra Hafif, Uygulama Destekli, Siyah

Müzik keyfinizi doyasıya yaşayabileceğiniz bu Bluetooth kulaklık, indirimde!

70 saate varan çalma süresi ve yüksek ses kalitesiyle gün boyu müzik dinleyebilirsiniz.

Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık, 70 Saat Oynatma, 40mm Sürücüler, Bluetooth 5.3, Ultra Hafif, Uygulama Destekli, Siyah

4. Instant Pot Duo Crisp + Sıcak Hava Fritözü 11'I 1 Arada Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici 5,7 L - Paslanmaz Çelik

4. Instant Pot Duo Crisp + Sıcak Hava Fritözü 11'I 1 Arada Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici 5,7 L - Paslanmaz Çelik

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak bu çok amaçlı pişirici, indirimde!

11 farklı pişirme fonksiyonuyla yemeklerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Instant Pot Duo Crisp + Sıcak Hava Fritözü 11'I 1 Arada Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici 5,7 L - Paslanmaz Çelik

5. Fakir Thorplex Mutfak Robotu Rouge

5. Fakir Thorplex Mutfak Robotu Rouge

Mutfakta pratiklik arayanlar için ideal olan bu mutfak robotu, indirimde!

Güçlü motoru ve çok yönlü aparatlarıyla yemek hazırlamak artık çok daha kolay.

Fakir Thorplex Mutfak Robotu Rouge

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6. WİZ Wi-Fi BLE Mobil Taşınabilir Masa Lambası, 16 milyon renk

6. WİZ Wi-Fi BLE Mobil Taşınabilir Masa Lambası, 16 milyon renk

Evinize renk katacak bu taşınabilir masa lambası, indirimde!

16 milyon renk seçeneğiyle istediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz.

WİZ Wi-Fi BLE Mobil Taşınabilir Masa Lambası, 16 milyon renk

7. Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı Yüz+Vücut+Hassas Bölge Kullanımı,Kablolu/Kablosuz Kullanım

7. Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı Yüz+Vücut+Hassas Bölge Kullanımı,Kablolu/Kablosuz Kullanım

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler için ideal olan bu lazer epilasyon cihazı, indirimde!

Hem yüz hem de vücut için kullanabileceğiniz bu cihaz, kablolu ve kablosuz kullanım seçenekleri sunuyor.

Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı Yüz+Vücut+Hassas Bölge Kullanımı,Kablolu/Kablosuz Kullanım

8. Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240ml

8. Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240ml

Kahvaltı sofralarınıza şıklık katacak bu cam bal kavanozu, indirimde!

Kaşığıyla birlikte gelen bu kavanoz, balınızı hem şık bir şekilde saklamanızı hem de kolayca servis etmenizi sağlar.

Madame Coco Lorenzo Kaşıklı Cam Bal Kavanozu - 240ml

9. La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Güneş Kremi 50 ml - Tüm Cilt Tipleri İçin

9. La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Güneş Kremi 50 ml - Tüm Cilt Tipleri İçin

Güneşin zararlı ışınlarından korunmak isteyenler için ideal olan bu güneş kremi, indirimde!

Yüksek koruma faktörüyle cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken, tüm cilt tipleri için uygun formülüyle de dikkat çekiyor.

La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Güneş Kremi 50 ml - Tüm Cilt Tipleri İçin

10. KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss - 020

10. KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss - 020

Dudaklarınıza hem parlaklık hem de nem katacak bu dudak parlatıcısı, indirimde!

3D etkisiyle dudaklarınızı daha dolgun gösterirken, nemlendirici formülüyle de dudaklarınızı yumuşacık yapar.

KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss - 020

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11. Shark Stainstriker PX200EUT Taşınabilir Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi

11. Shark Stainstriker PX200EUT Taşınabilir Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi

Ev temizliğinde pratiklik arayanlar için ideal olan bu halı ve koltuk temizleme makinesi, indirimde!

Taşınabilir tasarımı ve güçlü temizleme özelliğiyle halı ve koltuklarınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

Shark Stainstriker PX200EUT Taşınabilir Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi

12. Sinoz Pure Cica Tiger Grass Ton Eşitleyici Yoğun Onarıcı Yatıştırıcı Kızarıklık Karşıtı Yüz Kremi 15 ml

12. Sinoz Pure Cica Tiger Grass Ton Eşitleyici Yoğun Onarıcı Yatıştırıcı Kızarıklık Karşıtı Yüz Kremi 15 ml

Tüm ürünlerde 1500 TL'ye 300 TL fırsatı sizi bekliyor.

Sinoz Pure Cica Tiger Grass Ton Eşitleyici Yoğun Onarıcı Yatıştırıcı Kızarıklık Karşıtı Yüz Kremi 15 ml

13. L'Oreal Paris Paris Yaş Uzmanı 30+ Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 50 Ml

13. L'Oreal Paris Paris Yaş Uzmanı 30+ Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 50 Ml

L'Oreal Paris Paris Yaş Uzmanı 30+ Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 50 Ml

14. adidas W BLUV Q3 TEE Tshirt

14. adidas W BLUV Q3 TEE Tshirt

Seçili ürünlerde peşin fiyatına 3 taksit fırsatı!

adidas W BLUV Q3 TEE Tshirt

15. THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

15. THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

3 al 2 öde kampanyasını kaçırmayın!

THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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