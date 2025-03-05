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Şimdiye Kadar Kullandığınız En Rahat Spor Kulaklığı Olacak: Huawei FreeArc Kulaklığı İnceledik!

Şimdiye Kadar Kullandığınız En Rahat Spor Kulaklığı Olacak: Huawei FreeArc Kulaklığı İnceledik!

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 12:32

Sahip olduğu açık kulak tasarımı sayesinde hem konfor hem verimli bir dinleme deneyimi sunan Huawei FreeArc'ı inceledik!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Huawei FreeArc, tasarımı sayesinde yüksek ergonomik konfor sunuyor.

Huawei FreeArc, tasarımı sayesinde yüksek ergonomik konfor sunuyor.

C-bridge tasarımı ve S-şeklinde kulak kancası sayesinde kulağınıza güvenli bir şekilde oturan FreeArc, aynı zamanda 8.3 gram ağırlığıyla hafif ve ergonomik bir yapıya sahip. Bu sayede kulağınızdan düşmeden güvenle kullanabiliyorsunuz. 

Özellikle spor aktivitelerinde ve hareketli günlük kullanımda sorunsuz bir deneyim elde ediyorsunuz.

FreeArc, silikon kaplama ve hafıza alaşımlı gövdesi sayesinde uzun süreli kullanımı kolaylaştırıyor.

FreeArc, silikon kaplama ve hafıza alaşımlı gövdesi sayesinde uzun süreli kullanımı kolaylaştırıyor.

Kulağınızda olduğunu neredeyse hissetmemenizi sağlayan bu özellikler ile masa başında uzun kullanımda bile rahat etmenizi sağlıyor.

Ayrıca çalışma ortamı ya da trafik gibi çevresel sesleri algılamanız gereken kullanım senaryolarında da açık kulak tasarımı sayesinde çevresel ses farkındalığı sağlayarak güvenli ve konforlu bir deneyim sunuyor.

En tizden basa, her ses seviyesinde tertemiz bir dinleme deneyimi sağlıyor.

En tizden basa, her ses seviyesinde tertemiz bir dinleme deneyimi sağlıyor.

17x12 mm yüksek hassasiyetli sürücüleri sayesinde kristal berraklığında bir dinleme deneyimi sağlayan FreeArc, Dinamik Bas Algoritması (Dynamic Bass Algorithm) özelliği ile basların çok daha derin ve etkili duyulmasını sağlıyor.

Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması (Adaptive Equal-loudness Algorithm) ise düşükten yükseğe tüm ses seviyelerinde dengeli bir ses profili sunuyor. 

Açık kulak tasarımını daha verimli hale getiren Ters Ses Dalgası Sistemi (Reverse Sound Waves System) ise ses sızıntısını minimize ediyor.

FreeArc, kalabalık ya da rüzgarlı ortamlarda bile yüksek kalitede görüşme sunan pek çok teknolojiye sahip.

FreeArc, kalabalık ya da rüzgarlı ortamlarda bile yüksek kalitede görüşme sunan pek çok teknolojiye sahip.

AI Kristal Netliğinde Görüşme Teknolojisi (AI Crystal-Clear Calling) AI desteği ile görüşmelerde ses deneyimini iyileştirirken Prime Çift Mikrofon Dizilimi ile sesinizi en net şekilde karşı tarafa iletiyor.

Üçlü Gürültü Engelleme (Triple Call Noise Cancellation), spor salonu, ofis ya da toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bile net görüşmeler yapmanızı sağlıyor.

Rüzgâr Ses Azaltma Teknolojisi ise açık hava kullanımlarında çağrı kalitesini korumanıza olanak sağlıyor.

FreeArc, IP57 sertifikasına sahip.

FreeArc, IP57 sertifikasına sahip.

Bu da kulaklığın toza ve suya dayanıklı bir yapıda olması anlamına geliyor. 

Bu sayede yağmurlu havalarda ya da terleme durumlarında bile güvenle kullanabiliyorsunuz.

10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım sunan güçlü bataryası sayesinde yarı yolda bırakmıyor.

10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım sunan güçlü bataryası sayesinde yarı yolda bırakmıyor.

Kablosuz kulaklıklarda genel olarak şarj bir sorun olabiliyor. Huawei FreeArc, tek şarjla 7 saat kesintisiz kullanım sunarken kutusu ile birlikte bu süre 28 saate çıkıyor.

Bu özellikleri sayesinde şarj problemlerinin önüne geçmiş oluyor.

FreeArc, çift cihaz desteğine de sahip.

FreeArc, çift cihaz desteğine de sahip.

Bu sayede telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kullanıma bağlı otomatik bağlantı geçişleri ile sorunsuz bir kullanım sağlıyor.

Ayrıca telefondan gelen bir çağrıyı yanıtlarken bir yandan bilgisayarınızla bağlı kalıp orada çalan sesi aktarmaya da devam ediyor.

Android, iOS ve Microsoft tüm cihazlar ile uyumlu çalışıyor.

Android, iOS ve Microsoft tüm cihazlar ile uyumlu çalışıyor.

Böylece farklı işletim sistemlerine sahip olsa da tüm cihazlarınızla aynı anda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir bağlantı sorunu da yaşanmıyor.

Ayrıca bağlandıktan sonra kendi arayüzü üzerinden şarj durumu, ses efektleri gibi özellikleri de kontrol edebiliyorsunuz.

Huawei FreeArc, özellikle hareketli bir yaşam tarzınız varsa ya da uzun süreli kulaklık kullanıyorsanız tam size göre!

Huawei FreeArc, özellikle hareketli bir yaşam tarzınız varsa ya da uzun süreli kulaklık kullanıyorsanız tam size göre!

FreeArc 3- 16 Mart tarihlerinde 5.499  TL'lik satış fiyatı ile ön sipariş ile satışta olacak.

10 Mart'tan itibaren kullanabileceğiniz AFAPR kodu ile ek 300 TL indirim de sizin!

Depozito kampanyası ile 100 TL ön ödeme ile 700 TL indirim fırsatı ve ''Hediye Kayıp Kulaklık Desteği'' avantajlarından yararlanarak ürünü satın almak için hemen tıklayın!

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