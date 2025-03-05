Şimdiye Kadar Kullandığınız En Rahat Spor Kulaklığı Olacak: Huawei FreeArc Kulaklığı İnceledik!

Kulağınızda olduğunu neredeyse hissetmemenizi sağlayan bu özellikler ile masa başında uzun kullanımda bile rahat etmenizi sağlıyor.

Ayrıca çalışma ortamı ya da trafik gibi çevresel sesleri algılamanız gereken kullanım senaryolarında da açık kulak tasarımı sayesinde çevresel ses farkındalığı sağlayarak güvenli ve konforlu bir deneyim sunuyor.