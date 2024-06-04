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Skandal Olay: Kur'an-ı Kerim'i Yırtan Kişi Gözaltına Alındı

Skandal Olay: Kur'an-ı Kerim'i Yırtan Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir Kur'an-ı Kerim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 13:29

Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim yırttığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen 25 yaşındaki M.E.S. cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen 25 yaşındaki M.E.S. cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
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Equal

İncil yırtsalar gözaltına alınması skandal olmazdı ama ikiyüzlü bi platformsunuz

Gerek Yok

skandal olan olay ne acaba? öyle bir başlık ki kuran ı yırtan kişinin gözaltına alınması skandalmış gibi verilmiş.

azattiq

İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli