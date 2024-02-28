Sizi Birbirinize Bağlayan Şey Ne?
Sizi Birbirinize Bağlayan Şey Ne?
Her ilişkinin kendine göre benzersiz bir dinamiği vardır. İki kişi arasında öyle bir duygu gelişir ki partnerler birbirine tamamen bağlanır.
Sizi birbirinize bağlayan şey ne? Cevabı bu testte!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenebilir miyiz?
3. Buluşmalarınızda aktiviteler konusunda benzer tercihler yapabiliyor musunuz?
4. Birlikte gelecek hayalleri kurabiliyor musunuz?
5. Çok sık tartışma yaşıyor musunuz?
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6. Tartışmalarınızdan sonra anlaşabildiğinizi düşünüyor musun?
7. Partnerinden yardım istemekte çekindiğin oluyor mu?
8. Son soru, müzik zevkiniz aynı mı?
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