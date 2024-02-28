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Sizi Birbirinize Bağlayan Şey Ne?

etiket Sizi Birbirinize Bağlayan Şey Ne?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 23:46

Her ilişkinin kendine göre benzersiz bir dinamiği vardır. İki kişi arasında öyle bir duygu gelişir ki partnerler birbirine tamamen bağlanır. 

Sizi birbirinize bağlayan şey ne? Cevabı bu testte!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenebilir miyiz?

3. Buluşmalarınızda aktiviteler konusunda benzer tercihler yapabiliyor musunuz?

4. Birlikte gelecek hayalleri kurabiliyor musunuz?

5. Çok sık tartışma yaşıyor musunuz?

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6. Tartışmalarınızdan sonra anlaşabildiğinizi düşünüyor musun?

7. Partnerinden yardım istemekte çekindiğin oluyor mu?

8. Son soru, müzik zevkiniz aynı mı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Birbirinize duyduğunuz şüphesiz sevgi!

Sizin öyle büyük bir aşkınız var ki, birbirinizden asla ayrılamıyorsunuz. Birbirinizi öylesine çok seviyorsunuz ki sizin aşkınızın önünde hiçbir engel duramıyor. İkiniz de aşık olduğunuz kişiyi üzmeye kıyamıyorsunuz. Birbirinizden ayrı geçirdiğinizden hiçbir keyif almıyor, her zaman birlikte vakit geçirmek için çaba harcıyorsunuz. İnsanlar sizin ilişkinize dışarıdan bir gözle baktığında imreniyor resmen!

Bitmek bilmeyen sohbetleriniz!

Sizi birbirinize bağlayan şey kesinlikle bitmek bilmeyen sohbetleriniz. Sizin iletişiminiz o kadar güçlü ki, konuşacak konunuz hiç tükenmiyor. Birbirinizi çok iyi anlıyor, biriniz bir şeye canını sıktığında onun modunu yükseltmenin yolunu çok iyi biliyorsunuz. Siz iki hayat arkadaşı olmuşsunuz!

Eşsiz uyumunuz!

Siz  birbiriniz için yaratılmış gibisiniz! O kadar iyi anlaşıyorsunuz ki, ortak dostlarınızla buluştuğunuzda sizi hayretle izliyorlar. İnsanlar size tartışmayı ve herhangi bir konuda fikir ayrılığına düşmeyi yakıştıramıyor bile. Zaman zaman fikir ayrılıklarınız oluyor tabii ama her zaman orta noktada buluşmayı başarıyorsunuz. Tartışmalarınızdan yakın çevrenize hiçbir zaman bahsetmiyor, birbiriniz hakkında hep iyi şeyler konuşuyorsunuz. İkinizin de farklı kişiliklere sahip olduğunun farkındasınız ve birbirinizi farklılıklarınızla seviyorsunuz.

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