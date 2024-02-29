Siz Birbirinize Ne Kadar Bağlısınız?
Siz Birbirinize Ne Kadar Bağlısınız?
Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır.
Peki ya sen ve partnerin birbirinize ne kadar bağlısınız? Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. İlk olarak bize ilişkini tek bir kelime ile tanımlamanı istesek?
3. Birbirinizin yanında rahatlıkla saçmalayabiliyor musunuz?
4. Birbirinizle konuşmadan ne kadar süre geçirebilirsiniz?
5. Peki ya nasıl tartışmalar yaşıyorsunuz?
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6. Ona yardıma ihtiyacın olduğunu söylediğinde ne yapar?
7. Partnerin senin için çeşitli fedakarlıklarda bulunur mu?
8. Birbirinizi üzdüğünüzü düşündüğünüzde kolaylıkla özür diler misiniz?
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