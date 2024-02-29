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Siz Birbirinize Ne Kadar Bağlısınız?

etiket Siz Birbirinize Ne Kadar Bağlısınız?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 22:01

Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır. 

Peki ya sen ve partnerin birbirinize ne kadar bağlısınız? Bu testte söylüyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlk olarak bize ilişkini tek bir kelime ile tanımlamanı istesek?

3. Birbirinizin yanında rahatlıkla saçmalayabiliyor musunuz?

4. Birbirinizle konuşmadan ne kadar süre geçirebilirsiniz?

5. Peki ya nasıl tartışmalar yaşıyorsunuz?

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6. Ona yardıma ihtiyacın olduğunu söylediğinde ne yapar?

7. Partnerin senin için çeşitli fedakarlıklarda bulunur mu?

8. Birbirinizi üzdüğünüzü düşündüğünüzde kolaylıkla özür diler misiniz?

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Aşırı derecede bağlısınız!

Siz birbirinize o kadar bağlısınız ki, sizi birkaç dakika bile ayırmak mümkün değil! Birbirinizle iletişim kurmadığınızda kendinizi çok kötü hissediyor, başka ortamlara girdiğinizde keşke şu an o da yanımda olsa diye düşünüyorsunuz. Sizin birbirinize karşı benzersiz bir bağınız var ve bu bağı koparmak mümkün gözükmüyor!

Bağlısınız!

Siz birbirine bağlı fakat birbirlerinin sınırlarına saygı duyan bir çiftsiniz. Hayatlarınız birbiriyle iç içe geçmiş değil ama birbirinize oldukça bağlısınız. Tartışmalarınızı saygı çerçevesinde yürütüyor, birbirinizi kırmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

Pek bağlı olduğunuz söylenemez...

Siz birbiriyle uyumlu, kişisel sınırlarına saygı duyan, birbirini seven bir çiftsiniz fakat bağınız pek kuvvetli değil. Ya birbirinizle duygularınızı yeterince fazla paylaşmamışsınız ya da ilişkiye başlayalı daha çok kısa bir süre olmuş. Birbirinize olan sevginizi daha fazla dile getirerek aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz!

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