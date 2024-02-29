Siz Birbirinize Ne Kadar Bağlısınız?

Siz birbirinize o kadar bağlısınız ki, sizi birkaç dakika bile ayırmak mümkün değil! Birbirinizle iletişim kurmadığınızda kendinizi çok kötü hissediyor, başka ortamlara girdiğinizde keşke şu an o da yanımda olsa diye düşünüyorsunuz. Sizin birbirinize karşı benzersiz bir bağınız var ve bu bağı koparmak mümkün gözükmüyor!