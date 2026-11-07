Singapur Havayolları Gökyüzünün En Büyük Çift Kişilik Yatağını Uçaklara Getiriyor

Yeni birinci sınıf koltuklarda kavisli sürgülü kapılar, Poltrona Frau deri döşeme ve batik motifli duvar panelleri yer alıyor. Her koltuk 80x30 inç (yaklaşık 203x76 cm) ölçülerinde tamamen yatay bir yatağa dönüşüyor. Orta koltuklar arasındaki bölme geri çekilince iki koltuk 80x60 inçlik çift kişilik yatak oluyor. Kabinde 32 inçlik 4K ekran, Bang & Olufsen kulaklık, kişisel gardırop ve deri kaplı makyaj çekmecesi de bulunuyor.

Şirketin ticari direktörü Lee Lik Hsin, CNBC'ye yaptığı açıklamada birinci sınıf tasarımını şu sözlerle anlattı:

'Birinci sınıfta iki kişilik bir oturma odası alanı yarattık. Her kabin ayrı ayrı tasarlandı ancak hepsini aynı hedef birleştiriyor. Müşterilerimizin eskisinden daha konforlu seyahat etmesini sağlamak istiyoruz.'