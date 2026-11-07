Singapur Havayolları Gökyüzünün En Büyük Çift Kişilik Yatağını Uçaklara Getiriyor
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Singapur Havayolları, uzun mesafe uçuşlarında kullanacağı yeni birinci sınıf ve business class kabinlerini tanıttı. Birinci sınıftaki iki orta koltuk birleşerek 80x60 inç (yaklaşık 203x152 cm) ölçülerinde çift kişilik yatağa dönüşüyor ve şirket bunu ticari havacılıktaki en büyük çift kişilik yatak olarak tanımlıyor. Yeni kabinler 2027'nin ikinci yarısından itibaren aşamalı olarak devreye girecek ve proje için 2 milyar Singapur doları yatırım yapıldı.
Singapur Havayolları yeni birinci sınıf kabinini tanıttı.
Yeni kabinlerde yolcular karşılıklı yemek yiyebilecek.
Boeing 777-9 uçaklarında ekonomi sınıfı da yenilenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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