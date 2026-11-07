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Singapur Havayolları Gökyüzünün En Büyük Çift Kişilik Yatağını Uçaklara Getiriyor

Singapur Havayolları Gökyüzünün En Büyük Çift Kişilik Yatağını Uçaklara Getiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 16:23
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Singapur Havayolları, uzun mesafe uçuşlarında kullanacağı yeni birinci sınıf ve business class kabinlerini tanıttı. Birinci sınıftaki iki orta koltuk birleşerek 80x60 inç (yaklaşık 203x152 cm) ölçülerinde çift kişilik yatağa dönüşüyor ve şirket bunu ticari havacılıktaki en büyük çift kişilik yatak olarak tanımlıyor. Yeni kabinler 2027'nin ikinci yarısından itibaren aşamalı olarak devreye girecek ve proje için 2 milyar Singapur doları yatırım yapıldı.

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Singapur Havayolları yeni birinci sınıf kabinini tanıttı.

Singapur Havayolları yeni birinci sınıf kabinini tanıttı.

Yeni birinci sınıf koltuklarda kavisli sürgülü kapılar, Poltrona Frau deri döşeme ve batik motifli duvar panelleri yer alıyor. Her koltuk 80x30 inç (yaklaşık 203x76 cm) ölçülerinde tamamen yatay bir yatağa dönüşüyor. Orta koltuklar arasındaki bölme geri çekilince iki koltuk 80x60 inçlik çift kişilik yatak oluyor. Kabinde 32 inçlik 4K ekran, Bang & Olufsen kulaklık, kişisel gardırop ve deri kaplı makyaj çekmecesi de bulunuyor.

Şirketin ticari direktörü Lee Lik Hsin, CNBC'ye yaptığı açıklamada birinci sınıf tasarımını şu sözlerle anlattı:

'Birinci sınıfta iki kişilik bir oturma odası alanı yarattık. Her kabin ayrı ayrı tasarlandı ancak hepsini aynı hedef birleştiriyor. Müşterilerimizin eskisinden daha konforlu seyahat etmesini sağlamak istiyoruz.'

Yeni kabinlerde yolcular karşılıklı yemek yiyebilecek.

Yeni kabinlerde yolcular karşılıklı yemek yiyebilecek.

Business class koltuklar da sürgülü gizlilik kapılarıyla geliyor. Yataklar 79x24 inç ölçülerinde tamamen yatay hale geliyor ve orta koltuklardaki bölmeler indirilince bazı koltuklar çift kişilik yatağa dönüşüyor. Kabinde 22 inçlik 4K ekran, kablosuz şarj, hafızalı köpük yatak takımları ve katlanır yemek masası bulunuyor. Havayolu ilk kez yolcularına uyku kıyafeti de sunacak. Byredo imzalı bakım kitleri de yolcuları bekliyor.

Boeing 777-9 uçaklarında ekonomi sınıfı da yenilenecek.

Boeing 777-9 uçaklarında ekonomi sınıfı da yenilenecek.

Yenileme toplam 72 uçağı kapsıyor. Bunların 41'i Airbus A350-900 olarak yeniden donatılacak, 31 Boeing 777-9 ise sipariş edilmiş durumda. Birinci sınıf, ultra uzun menzilli A350-900ULR uçaklarında ilk kez yer alacak. Programın Boeing 777-9 sorunları nedeniyle ertelendiğini belirten şirket, ek sürenin tasarımları geliştirmek için kullanıldığını söyledi.

Premium ekonomi ve ekonomi sınıfı koltukları da 777-9 uçaklarında yenileniyor. Şirket ayrıca SilverKris lounge'larının yenilenmesi için 130 milyon Singapur dolarından fazla ayırdı. Tasarım sürecinde 5 binden fazla sık uçan yolcu, çalışan ve sektör uzmanıyla görüşüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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