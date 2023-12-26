Sinan Oğan'ın İngiltere Tatilinde Taktığı Atkının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Sinan Oğan'ın İngiltere Tatilinde Taktığı Atkının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
İngiltere tatilinde olan Sinan Oğan'ın taktığı lüks marka atkının fiyatı ortaya çıktı.
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14 Mayıs genel seçimlerinin en önemli isimlerinden biriydi Sinan Oğan. Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı.
O günden itibaren de yaptığı açıklamalar ve hakkındaki iddialar gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda gazeteci Deniz Zeyrek, Oğan'ın 2 Milyon TL’lik Alman arabasını bindiğini iddia etmişti.
Ardından da Veryansın TV’de Ankara’nın Gölbaşı’nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2’den oluşan bir malikaneyi 30 milyon TL’ye satın aldığı iddia edilmişti.
Şimdi de İngiltere'de bulunan Sinan Oğan'ın taktığı atkının fiyatı ortaya çıktı.
Louis Vuitton marka atkının fiyatı internet sitesinde 915 Dolar. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 27 bin TL'ye yakın bir fiyatı var.
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