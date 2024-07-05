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Sinan Ateş Davasında Ara Karar: Tutuklu 10 Sanık Tahliye Oldu

Sinan Ateş Davasında Ara Karar: Tutuklu 10 Sanık Tahliye Oldu

sinan ateş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 14:37

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da görülen davasında 10 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Ankara uğradığı silahlı suikast sonrasında hayatını kaybeden Sinan Ateş’in davasında bugün 5. gündü.

Ankara uğradığı silahlı suikast sonrasında hayatını kaybeden Sinan Ateş’in davasında bugün 5. gündü.

Tüm sanık ve şikayetçilerin ifadelerini dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı.

Tüm sanık ve şikayetçilerin ifadelerini dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı.

22 sanığın yargılandığı davada 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

22 sanığın yargılandığı davada 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Tolgahan Demirbaş’ın Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına alınmasıyla ilgili bilgilerin dosyaya eklenmesi talebi reddedildi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Tolgahan Demirbaş’ın Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına alınmasıyla ilgili bilgilerin dosyaya eklenmesi talebi reddedildi.

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