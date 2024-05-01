'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Güne su içerek başlayın. Gün içinde içmeniz gereken su miktarını almazsanız, ruh haliniz, motivasyonunuz ve konsantrasyonunuz bozulabilir.
2. İşinizde bir hata yaparsanız, başkasının bunu öğrenmesini beklemek yerine, sorumluluğu önceden üstlenmeli ve proaktif bir şekilde çözüm sunmalısınız.
3. Uyumakta zorlanıyorsanız, yüzden başlayıp, geriye doğru sayın.
4. Profesyonel bir e-posta yazarken, e-postanın tamamını yazana kadar alıcının e-posta adresini girmeyin.
5. Müzik sesi duymuyorsanız, çağrı merkezinde konuştuğunuz kişi siz beklemedeyken ne söylediğinizi duyabilir.
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6. Ebeveyn olmak istemiyorsanız ve çocukları seviyorsanız, koçluk veya öğretmenlik yapmayı düşünebilirsiniz.
7. Nem önleyici küçük paketleri alet çantanızın içine atarsanız, aletlerinizin paslanmasını önlersiniz.
8. Düzensiz aşınmayı önlemek ve yatağınızın ömrünü uzatmak için yatak süngerinizi ayda bir ters çevirin.
9. Yeni bir işe başladığınızda, öz geçmişinize bunu ekleyin. Böylelikle ihtiyacınız olduğunda güncellemek durumunda kalamazsınız.
10. Yolda arabanızla ilgili bir sorunla karşılaşmanız ihtimaline karşı aracınızda battaniye, su, bozulmayan atıştırmalıklar ve küçük bir alet çantası bulundurun.
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11. Yapışkanlı etiketi çıkarmadan önce daha kolay çıkması için saç kurutma makinesi ile ısıtın.
12. Alışverişe çıkmadan önce bunun için ne kadar zaman harcayacağınızı düşünürseniz, alışveriş yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Böylece gereksiz harcamalardan kaçınırsınız.
13. İlk defa kamp yapmadan önce bununla ilgili bir yardımcı el kitabı edinmeniz size kolaylık sağlar.
14. Karda kaymamak için ayakkabınıza çorap geçirebilirsiniz.
15. Artık bedeninize uymayan veya modası geçmiş kıyafetleri atmadan önce, ihtiyacı olan birine vermeyi düşünün.
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