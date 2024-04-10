'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Daha beyaz dişlere sahip olmak istiyorsanız, diş ipini düzenli şekilde kullanın.
2. Köpeklerin birkaç farklı esneme tarzı var. Sinirlendiğinde esnemesi kısa ve çabuk olur. Yorgun olduğunda uzun ve yavaş olur ve dilini daha çok dışarı çıkarır.
3. Uyumakta zorluk çekiyorsanız, yatağa yattığınızda telefonunuzu yanınıza almayın.
4. İnatçı yağları fırının iç camından saniyeler içinde temizlemek için tıraş bıçağı kullanın.
5. Az bilinen markaların, kalitesiz olduğunu düşünmeyin. Çoğu zaman daha pahalı olanlarla aynı fabrikada üretiliyorlar.
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6. Karanlık odalarda el fenerinizi tavana doğru tutun.
7. İş yerinizde patronunuz biz bir aileyiz diyorsa, orada mutlu olamayacağınızdan emin olabilirsiniz.
8. Çiğ yumurtadan yumurta kabuğu çıkarmanın en kolay yolu başka bir yumurta kabuğu kullanmak.
9. Bir şeyi ilk kez yapmayı öğreniyorsanız, hemen diğer elinizle de yapın.
10. Sorunlarınızı kimseye anlatamıyorsanız, günlük tuttun. Kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.
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11. Saç stiliniz konusunda rehberlik edecek bir kuaför bulun. Yetenekli bir kuaför sadece saç kesmekle kalmaz. Yüz şeklinizi, çene çizginizi ve saç çizginizi tamamlayan simetriyi hedefler.
12. Sosyal medyada gezinmeye başlayacaksanız ayağa kalkın. Böylece uzun süre ekrana bakamayacaksınız.
13. Çalıştığınız şirkete yeni bir personel geldiğinde ilk etkileşimin çok önemli olduğunu unutmayın.
14. Yemeğinizi pişirirken tuz atmadan önce kenara biraz ayırıp tadına bakın. Ardından tuzu ilave edin.
15. Şiddetli hava koşullarının veya doğal afetlerin yaşandığı bir bölgeye taşınıyorsanız, nereye sığınacağınızı planlayın veya taşındığınız anda bir kaçış planı yapın.
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