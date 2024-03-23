'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Google'ın kişisel bilgilerinizi aramalardan kaldıracak ücretsiz bir özelliği var.
2. İnsanların bazı konularda doğuştan iyi olduklarını söylemeyin. Onları sıkı çalışmaları için övün çünkü tüm becerilerde ustalaşmak zaman ve sabır gerektirir.
3. Karışık renklerde çamaşır yıkamanız gerekiyorsa, soğuk su kullanın.
4. Pirinç pilavınızın besin değerini yükseltmek için pişerken içine farklı tahıllar ekleyebilirsiniz.
5. Değer verdiğiniz kişilerin başarılarını takdir etmek için onlara küçük notlar bırakın.
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6. Dizüstü bilgisayarınızı düzenli olarak evden çıkarıyorsanız iki adet şarj kablosu alın ve birini çantanızda bulundurun.
7. Burnunuz çok tıkalıysa, uzun süre nefesinizi tutun. Bu vücudunuza boğulduğunuzu düşündürecek ve sinüsleriniz açılacak.
8. Çamaşırlarınızın çok fazla kırışmadan kurumasını istiyorsanız, kıyafet askısına asıp, kurutun.
9. Bir YouTube videosu izlerken farenin sol düğmesini basılı tutarsanız, siz basmayı bırakana kadar video iki kat daha hızlı oynatılır.
10. Evinizin anahtarını çoğaltıp, güvendiğiniz bir yakınınıza bırakın. Anahtarı evde unuttuğunuzda işinize yarayacak.
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11. Her yıkama yaptığınızda çamaşır makinenizin köşelerinde biriken pisliği kirli çamaşırlarınızla temizleyin.
12. Yataktan kalkmak için bir dakika boyunca yapacaklarınızı yüksek sesle söyleyin. İşe yaradığını göreceksiniz.
13. Baharatlıklarınıza yeni baharat koyma işini mutfak lavabonuzun içinde yapın. Böylece etrafta sıçramasını önleyebilirsiniz.
14. Ergenlik çağında bir çocuğunuz varsa, odası için kablosuz bir kapı zili alabilirsiniz.
15. Biri size fikrinizi sormadan tavsiye vermekten kaçının.
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