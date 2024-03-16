'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Ayakkabılarınızın kötü kokmasını istemiyorsanız, gece yatmadan önce içine poşet çay koyun.
2. İç mekanda güneş ışığında görüşünüzü engelleyen lekelerden sıkıldınız mı? Cam temizleyici yerine sünger kullanarak camlarınızı silin.
3. Çocuğunuza bir şey öğretmek istediğinizde, onunla göz teması kurarak konuşun.
4. Küflenmesini ve bayatlamasını önlemek için ekmeği dondurucuya koyun.
5. Uyuyamıyorsanız ve zihninizi susturmaya çalışmak işe yaramıyorsa, düşüncelerinizi dikkatinizi çekecek kadar ilginç ancak sizi uyanık tutacak kadar stresli olmayan bir şeye odaklayın.
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6. Koltuk altındaki deodorant lekelerinden kurtulmak için temizlik sirkesi kullanın.
7. İşinizi daha hızlı yapmanın bir yolunu bulursanız ve mevcut sorumluluk seviyenizden memnunsanız, bundan kimseye bahsetmeyin.
8. Yangın alarmınızın sağlıklı çalışmasını istiyorsanız, altı ayda bir temizleyin.
9. Şirket sahibine değil, sizin için çalışan ekibe bahşiş verin.
10. Her ihtimale karşı arabanız için yedek anahtar yaptırın.
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11. Yeni bir işe başladığınızda iş arkadaşlarınızın ne kadar süredir orada olduğunu öğrenin. Orada çok uzun süredir kimse çalışmıyorsa ve yeni bir şirket değilse, bu tehlike işareti olabilir.
12. Stresli olmamanın neden olduğu kaygıyı fark edin. Stresli olmaya o kadar alışıyoruz ki, stresli olmamak kaygıya neden oluyor.
13. Sosyal medyada bir hata yaparsanız silin, düzeltin ve yeniden yayınlayın.
14. Kendi alanınızda iş bulamıyorsanız, ilgi duyduğunuz, farkı sektörleri deneyin.
15. Gününüzü güzelleştirmek için her bir gün için hoşunuza giden bir aktivite yapın.
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