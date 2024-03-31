'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Metal bir sırt kaşıyıcısı alırsanız, TV kumandası gibi kanepenin altına düşen nesneleri almak için kullanabilirsiniz.
2. Sizi neyin motive ettiğini anlamak istiyorsanız, hangi aktiviteyi yaptığınızda daha iyi hissettiğinize dikkat edin.
3. Yeni tanıştığınız kişilerin telefon numarasını detaylı bir şekilde kaydedin. Örneğin nerede tanıştıysanız onu yazabilirsiniz.
4. Üzgün birini nasıl teselli edeceğinizi bilmiyorsanız, sessizce yanında olun.
5. Bilmediğiniz bir şehirde, kapıda müşteri çekmeye çalışan bir restoranda yemek yemeyin.
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6. Birinin numarasını istemek yerine ona kendi numaranızı verin.
7. Güneşli havalarda arabanızda kıyafetlerinizi bırakmayın. Güneş kıyafetlerinizin rengine zarar verir.
8. Acil durumda aranacak kişilerin numarasını cüzdanınızda taşıyın.
9. Her gün uzun mesafe yol gitmek zorundaysanız, bu süreci verimli geçirmek için sesli kitap dinleyebilirsiniz.
10. Kıyafetlerinizin kırışmasını istemiyorsanız, rulo şeklinde katlayın.
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11. Zamandan tasarruf etmek için her hafta yemek listesi oluşturun ve market alışverişinizde ihtiyacınız olanları alın.
12. Yumurtalarınızın bayat olup, olmadığını anlamak için bir bardak suya atın. Dibe çökerse taze demektir.
13. Evden çalışıyorsanız, kendinize bir program oluşturun ve gün içinde yürüyüşe çıkın.
14. Kullanmadığınız kıyafetlerinizi kaldırmak için askılarından çıkarmadan, büyük, kalın çöp torbalarının içine koyun.
15. Donmuş tereyağını kullanabilmek için rendeleyebilirsiniz.
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