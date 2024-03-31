Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları

'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 17:31

Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Metal bir sırt kaşıyıcısı alırsanız, TV kumandası gibi kanepenin altına düşen nesneleri almak için kullanabilirsiniz.

1. Metal bir sırt kaşıyıcısı alırsanız, TV kumandası gibi kanepenin altına düşen nesneleri almak için kullanabilirsiniz.

2. Sizi neyin motive ettiğini anlamak istiyorsanız, hangi aktiviteyi yaptığınızda daha iyi hissettiğinize dikkat edin.

2. Sizi neyin motive ettiğini anlamak istiyorsanız, hangi aktiviteyi yaptığınızda daha iyi hissettiğinize dikkat edin.

3. Yeni tanıştığınız kişilerin telefon numarasını detaylı bir şekilde kaydedin. Örneğin nerede tanıştıysanız onu yazabilirsiniz.

3. Yeni tanıştığınız kişilerin telefon numarasını detaylı bir şekilde kaydedin. Örneğin nerede tanıştıysanız onu yazabilirsiniz.

4. Üzgün birini nasıl teselli edeceğinizi bilmiyorsanız, sessizce yanında olun.

4. Üzgün birini nasıl teselli edeceğinizi bilmiyorsanız, sessizce yanında olun.

5. Bilmediğiniz bir şehirde, kapıda müşteri çekmeye çalışan bir restoranda yemek yemeyin.

5. Bilmediğiniz bir şehirde, kapıda müşteri çekmeye çalışan bir restoranda yemek yemeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Birinin numarasını istemek yerine ona kendi numaranızı verin.

6. Birinin numarasını istemek yerine ona kendi numaranızı verin.

7. Güneşli havalarda arabanızda kıyafetlerinizi bırakmayın. Güneş kıyafetlerinizin rengine zarar verir.

7. Güneşli havalarda arabanızda kıyafetlerinizi bırakmayın. Güneş kıyafetlerinizin rengine zarar verir.

8. Acil durumda aranacak kişilerin numarasını cüzdanınızda taşıyın.

8. Acil durumda aranacak kişilerin numarasını cüzdanınızda taşıyın.

9. Her gün uzun mesafe yol gitmek zorundaysanız, bu süreci verimli geçirmek için sesli kitap dinleyebilirsiniz.

9. Her gün uzun mesafe yol gitmek zorundaysanız, bu süreci verimli geçirmek için sesli kitap dinleyebilirsiniz.

10. Kıyafetlerinizin kırışmasını istemiyorsanız, rulo şeklinde katlayın.

10. Kıyafetlerinizin kırışmasını istemiyorsanız, rulo şeklinde katlayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Zamandan tasarruf etmek için her hafta yemek listesi oluşturun ve market alışverişinizde ihtiyacınız olanları alın.

11. Zamandan tasarruf etmek için her hafta yemek listesi oluşturun ve market alışverişinizde ihtiyacınız olanları alın.

12. Yumurtalarınızın bayat olup, olmadığını anlamak için bir bardak suya atın. Dibe çökerse taze demektir.

12. Yumurtalarınızın bayat olup, olmadığını anlamak için bir bardak suya atın. Dibe çökerse taze demektir.

13. Evden çalışıyorsanız, kendinize bir program oluşturun ve gün içinde yürüyüşe çıkın.

13. Evden çalışıyorsanız, kendinize bir program oluşturun ve gün içinde yürüyüşe çıkın.

14. Kullanmadığınız kıyafetlerinizi kaldırmak için askılarından çıkarmadan, büyük, kalın çöp torbalarının içine koyun.

14. Kullanmadığınız kıyafetlerinizi kaldırmak için askılarından çıkarmadan, büyük, kalın çöp torbalarının içine koyun.

15. Donmuş tereyağını kullanabilmek için rendeleyebilirsiniz.

15. Donmuş tereyağını kullanabilmek için rendeleyebilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?