'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Fermuarınızın aşağı inmemesi için anahtarlık halkasını fermuarınıza geçirin ve sonra fermuarı yukarı çekip, pantolonunuzun düğmesine halkayı geçirin.
2. Çamaşırlarınıza durulama aşamasında bir bardak sirke ekleyerek, ter kokusunun giysilerinizden kaybolmasını sağlayabilirsiniz.
3. Bir arkadaşınızın bebeğine hediye alacaksanız, 12-24 ay arası kıyafetler mükemmel bir tercih olabilir.
4. Daha iyi bir konuşmacı olmak istiyorsanız, sorular sorun.
5. Tasarruf yapmak istiyorsanız, haftalık yemek planlarınızı yapın ve alışveriş listesi oluşturun.
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6. Elektrikli süpürgenize dolanan saçları kesmek için dikiş sökücü kullanın.
7. Yoğun bir çalışma döneminde olsanız bile uykunuzu ihmal etmeyin. Uyku hafızanızı güçlendirmeye, stresinizi azaltmaya yardım eder.
8. Mutfak gereçlerine çok fazla para harcamak istemiyorsanız, restoranların kullandığı ikinci el ürünleri tercih edebilirsiniz.
9. Çöp kutunuzun en altına gazete koyarak çöpünüzdki sıvıların, kutunuzu kirletmesini önleyebilirsiniz.
10. Yeni bir dil öğrenmek için sevdiğiniz bir filmi veya diziyi öğrenmek istediğiniz dilin alt yazısıyla izleyebilirsiniz.
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11. Evcil hayvanınızın aşı kayıtlarının kopyalarını alın.
12. Bisiklet sürmeyi yeni öğrenen çocuklarınız için denge bisikleti satın alın.
13. Bebek terazisi alarak evcil hayvanınızın kilosunu düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.
14. İnsanlara 'nasılsın?' demek yerine bugün nasıl olduklarını sorun. Bu soru daha anlamlı olur.
15. Bedava domates elde etmek için domatesin içerisinden çıkan minik tohumları toprağa ekmeyi deneyin.
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