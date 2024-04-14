'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yiyeceklerinizi buzluğa koyacaksanız, düzleştirin. İhtiyacınız olduğunda daha hızlı çözülür.
2. İlk defa gideceğiniz bir yeri navigasyon kullanarak bulmaya çalışıyorsanız, sinyalinizin kaybolmadığından emin olun.
3. Bir filmi izlerken oyunculara değil, yöntemen ve senaristlere dikkat edin. Favorilerinizi bulun.
4. Bir usta evinizde büyük sorunların olduğunu ve çözümün çok pahalı olduğunu söylüyorsa, başka bir ustaya danışmadan hareket etmeyin.
5. Çamaşır kurutma makinesi kağıdını kullandıktan sonra 'toz bezi' olarak da kullanın ve evinizde daha az sildiğinizi yerleri temizleyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sağlıklı olduğunuzda çorba gibi besleyici, ısıtılması kolay bir yemekten birkaç porsiyon hazırlayın ve dondurucuya koyun. Soğuk algınlığına veya gribe yakalanırsanız, sizin için kurtarıcı bir besin olur.
7. İyi bir müşteri desteği alıyorsanız, telefondaki müşteri desteğinize teşekkür edin ve görüşmenin sonunda anketi dolduracağınızı söyleyin.
8. Yeni bir ev kiralarken veya satın alırken yapmanız gereken ilk şeylerden biri ana su kapatma vanasını bulmak.
9. Kediniz koltuklarınıza zarar veriyorsa, çift taraflı bant yapıştırabilirsiniz.
10. Soğuması için dondurucuya içecek koyuyorsanız, telefonunuzdaki hatırlatıcıyı ayarlayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Bitkileri sulamayı hatırlamakta zorluk çekiyorsanız, bitkilere isim verin ve evden ayrılırken onlara veda edin ve sulayın. Eve geldiğinizde merhaba deyin ve bir kere daha sulayın.
12. Restoran menüleri yemek tarifleri için harika bir kaynak. Bu gözle de bakabilirsiniz.
13. Taşınma için eşyalarınızı paketlerken tüm kutuların doğru şekilde doldurulduğundan emin olmak hayati önem taşır. Kutularda boş alan bırakılması, eşyaların nakliye sırasında kaymasına ve dolayısıyla hasara veya kırılmaya neden olabilir.
14. Ders çalışma konusunda zorluk çekiyorsanız, öğretmenmişsiniz gibi davranın ve öğrendiklerinizi kendinize anlatın.
15. Doğal fıstık ezmesi kavanozunuzu baş aşağı saklayın. Fıstık yağı dibe çökecek ve böylece kavanozu açtığınızda karıştırmanız kolaylaşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda