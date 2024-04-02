Sibil Çetinkaya'nın Kendi Bayramı Paskalya'yı Kutlamasına Gelen Tepkiler Akıl Durgunluğu Yaşattı
Sibil Çetinkaya'nın Kendi Bayramı Paskalya'yı Kutlamasına Gelen Tepkiler Akıl Durgunluğu Yaşattı
Son zamanlarda özellikle de oyuncu Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle magazinin gündeminde olan fenomen Sibil Çetinkaya, şimdi bambaşka bir sebepten ötürü sosyal medyanın gündemine geldi. Ermeni asıllı olan Sibil Çetinkaya'nın kendi bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamasına gelen tepki ve 'özenti' minvalindeki yorumlar akıl durgunluğu yaşattı...
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Aranızda YouTuber ve influencer Sibil Çetinkaya'yı takip edenler ya da tanıyanlar vardır.
Sibil Çetinkaya, daha önce oyuncu Burak Yörük ile bir birliktelik yaşamıştı ancak maalesef ikili yollarını ayırma kararı aldı.
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Genelde magazin gündeminde adını Şükrü Özyıldız ile beraber okuduğumuz Sibil Çetinkaya şimdi bambaşka bir sebepten ötürü tepkilerin hedefi oldu.
Ermeni kökenli olduğu bilinen Sibil Çetinkaya, çocukluktan beri kutladıkları Paskalya Bayramı için bir paylaşımda bulundu.
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Ailesiyle birlikte mutlu anlarını derlediği bir fotoğraf serisini paylaşan fenomen isim uzunca da bir açıklama yazısı ekledi.
"Özenti" vb. yorumlar gelse de saygılı ve duyarlı yorumlar da eksik olmadı. 👇
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