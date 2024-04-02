Sibil Çetinkaya'nın Kendi Bayramı Paskalya'yı Kutlamasına Gelen Tepkiler Akıl Durgunluğu Yaşattı

Happy easter 🐣 Paskalya’da çocukluğumdan beri : Ailedeki herkes güne çörek kokuları eşliğinde, en süslü kıyafetlerini giyip hazırlanarak başlar. Tüm aile toplanır, arabaya biner ve aile büyüklerini ziyaret etmeye yola çıkılır . Kapı kapı aile büyüklerinin evleri gezilir. Oo hoşgeldiniz sesiyle giriş yapılır ve evlere girer girmez kahve yanına çikolata,yumurta çörek ve likör ikram edilir ♥️ Hal hatır sorulur, öpülüp koklaşılır ♥️ 1-2 saat sonra hop ordan başka kapıya… Sabahtan akşama kadar ev ev gezilir. Yaşlıdan gencine. Kiliseye gidilir dua edilir, vefat edenlere, kavuşamayanlara, şükür ettiğimiz her şeye mum yakılır. Uzun uzun dualardan sonra akşam yemeğine. Çiçek, tavşan, çikolata ve ev yemekleri dolu kalabalık bir sofraya duayla başlanır. Ev yapımı o mis kokulu özenle hazırlanan yemekler karınlar patlayana kadar yenir ☺️Öyle güzel bir gündür ki… Sevginin ve birlikteliğin değerini anlatamaya kelimeler yetmez… baharın gelişini kutlayan bir gündür Paskalya 💐Hala annemin bana giydirdiği kilotlu çorapları hatırlıyorum. Yayalarımın(büyüklerimin) evinde yediğim mantının tadı hala ağzımda. Bu kültür senelerdir bizde böyle devam eder. Çok özel, çok güzeldir. Aile her şeydir ♥️ #happyeaster