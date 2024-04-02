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Sibil Çetinkaya'nın Kendi Bayramı Paskalya'yı Kutlamasına Gelen Tepkiler Akıl Durgunluğu Yaşattı

Sibil Çetinkaya'nın Kendi Bayramı Paskalya'yı Kutlamasına Gelen Tepkiler Akıl Durgunluğu Yaşattı

Effy
Effy - Onedio Editörü
02.04.2024 - 19:02

Son zamanlarda özellikle de oyuncu Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle magazinin gündeminde olan fenomen Sibil Çetinkaya, şimdi bambaşka bir sebepten ötürü sosyal medyanın gündemine geldi. Ermeni asıllı olan Sibil Çetinkaya'nın kendi bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamasına gelen tepki ve 'özenti' minvalindeki yorumlar akıl durgunluğu yaşattı...

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Aranızda YouTuber ve influencer Sibil Çetinkaya'yı takip edenler ya da tanıyanlar vardır.

Aranızda YouTuber ve influencer Sibil Çetinkaya'yı takip edenler ya da tanıyanlar vardır.

Sibil Çetinkaya, daha önce oyuncu Burak Yörük ile bir birliktelik yaşamıştı ancak maalesef ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Sibil Çetinkaya, daha önce oyuncu Burak Yörük ile bir birliktelik yaşamıştı ancak maalesef ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrılık sürecinde Burak Yörük'ün ihaneti gibi birçok iddia ortaya atılmıştı.

Influencer isim aradığı aşkı oyuncu Şükrü Özyıldız da buldu: İmrenilen çift herkesi kıskandıran bir aşk yaşıyor!

Influencer isim aradığı aşkı oyuncu Şükrü Özyıldız da buldu: İmrenilen çift herkesi kıskandıran bir aşk yaşıyor!

Genelde magazin gündeminde adını Şükrü Özyıldız ile beraber okuduğumuz Sibil Çetinkaya şimdi bambaşka bir sebepten ötürü tepkilerin hedefi oldu.

Genelde magazin gündeminde adını Şükrü Özyıldız ile beraber okuduğumuz Sibil Çetinkaya şimdi bambaşka bir sebepten ötürü tepkilerin hedefi oldu.

Ermeni kökenli olduğu bilinen Sibil Çetinkaya, çocukluktan beri kutladıkları Paskalya Bayramı için bir paylaşımda bulundu.

Ermeni kökenli olduğu bilinen Sibil Çetinkaya, çocukluktan beri kutladıkları Paskalya Bayramı için bir paylaşımda bulundu.
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Ailesiyle birlikte mutlu anlarını derlediği bir fotoğraf serisini paylaşan fenomen isim uzunca da bir açıklama yazısı ekledi.

Ailesiyle birlikte mutlu anlarını derlediği bir fotoğraf serisini paylaşan fenomen isim uzunca da bir açıklama yazısı ekledi.
www.instagram.com

Happy easter 🐣 Paskalya’da çocukluğumdan beri : Ailedeki herkes güne çörek kokuları eşliğinde, en süslü kıyafetlerini giyip hazırlanarak başlar. Tüm aile toplanır, arabaya biner ve aile büyüklerini ziyaret etmeye yola çıkılır . Kapı kapı aile büyüklerinin evleri gezilir. Oo hoşgeldiniz sesiyle giriş yapılır ve evlere girer girmez kahve yanına çikolata,yumurta çörek ve likör ikram edilir ♥️ Hal hatır sorulur, öpülüp koklaşılır ♥️ 1-2 saat sonra hop ordan başka kapıya… Sabahtan akşama kadar ev ev gezilir. Yaşlıdan gencine. Kiliseye gidilir dua edilir, vefat edenlere, kavuşamayanlara, şükür ettiğimiz her şeye mum yakılır. Uzun uzun dualardan sonra akşam yemeğine. Çiçek, tavşan, çikolata ve ev yemekleri dolu kalabalık bir sofraya duayla başlanır. Ev yapımı o mis kokulu özenle hazırlanan yemekler karınlar patlayana kadar yenir ☺️Öyle güzel bir gündür ki… Sevginin ve birlikteliğin değerini anlatamaya kelimeler yetmez… baharın gelişini kutlayan bir gündür Paskalya 💐Hala annemin bana giydirdiği kilotlu çorapları hatırlıyorum. Yayalarımın(büyüklerimin) evinde yediğim mantının tadı hala ağzımda. Bu kültür senelerdir bizde böyle devam eder. Çok özel, çok güzeldir. Aile her şeydir ♥️ #happyeaster

"Özenti" vb. yorumlar gelse de saygılı ve duyarlı yorumlar da eksik olmadı. 👇

"Özenti" vb. yorumlar gelse de saygılı ve duyarlı yorumlar da eksik olmadı. 👇

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