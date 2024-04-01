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Yemek Zevkiyle Film Zevkini Yarıştıran Vedat Milor'un En Sevdiği Üç Film Şapka Çıkarttı

Yemek Zevkiyle Film Zevkini Yarıştıran Vedat Milor'un En Sevdiği Üç Film Şapka Çıkarttı

Vedat Milor
Effy
Effy - Onedio Editörü
01.04.2024 - 20:31

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'a bir de 'sinefil' desek yanlış olmaz... Ya da biz bir şey demeyelim; Milor'un en sevdiği üç filmi değerlendirip sinefil olup olmadığına siz karar verin! 👇

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Ünlü yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor'u tanıyanlarınız vardır: Kendisi bu alanda hayran olunası bir bilgi birikimine sahip.

Ünlü yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor'u tanıyanlarınız vardır: Kendisi bu alanda hayran olunası bir bilgi birikimine sahip.

Yemek eleştirmenliğinin yanı sıra kibarlığıyla da sık sık gönülleri çalan Milor, açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim.

Yemek eleştirmenliğinin yanı sıra kibarlığıyla da sık sık gönülleri çalan Milor, açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim.

Özellikle sevgili eşi Linda Milor'a olan saygı ve sevgisi her seferinde kalpleri eritiyor!

Özellikle sevgili eşi Linda Milor'a olan saygı ve sevgisi her seferinde kalpleri eritiyor!

Gastronomi alanında ondan daha iyisinin olmadığı Vedat Milor, şimdi de favori üç filmini paylaştı.

Gastronomi alanında ondan daha iyisinin olmadığı Vedat Milor, şimdi de favori üç filmini paylaştı.

Sinemori'nin mikrofon uzattığı Milor, zor da olsa favori üç filmini sıraladı...

Sinemori'nin mikrofon uzattığı Milor, zor da olsa favori üç filmini sıraladı...

  • Au Hasard Balthazar

  • Wild Strawberries

  • Tokyo Story

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Vedat Milor'un film konusunda da zevkinin bir başka olduğunu söyleyebilir miyiz? Yorum sizin. 👇

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