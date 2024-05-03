Shane Larkin Kararını Verdi! "Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi?" Bilmecesi Son Buldu
Shane Larkin Kararını Verdi! "Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi?" Bilmecesi Son Buldu
Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile yola devam dedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli basketbolcunun adı, bir süredir Fenerbahçe Beko ile anılıyordu.
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Anadolu Efes ile müthiş başarılara imza atan Shane Larkin'in geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'nun 3 yıl için 11.5 milyon euroluk teklifini reddettiği iddia edilmişti.
31 yaşındaki basketbolcu, haberi "Yanlış... Sahte haber.'' sözleriyle yalanlamıştı.
Anadolu Efes, "Kaptan 4 sezon daha ait olduğu yerde!" diyerek yıldız isimle yeniden anlaşıldığını duyurdu.
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