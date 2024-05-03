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Shane Larkin Kararını Verdi! "Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi?" Bilmecesi Son Buldu

Shane Larkin Kararını Verdi! "Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi?" Bilmecesi Son Buldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 11:52

Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile yola devam dedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli basketbolcunun adı, bir süredir Fenerbahçe Beko ile anılıyordu.

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Anadolu Efes ile müthiş başarılara imza atan Shane Larkin'in geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'nun 3 yıl için 11.5 milyon euroluk teklifini reddettiği iddia edilmişti.

Anadolu Efes ile müthiş başarılara imza atan Shane Larkin'in geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'nun 3 yıl için 11.5 milyon euroluk teklifini reddettiği iddia edilmişti.

31 yaşındaki basketbolcu, haberi "Yanlış... Sahte haber.'' sözleriyle yalanlamıştı.

31 yaşındaki basketbolcu, haberi "Yanlış... Sahte haber.'' sözleriyle yalanlamıştı.

Anadolu Efes, "Kaptan 4 sezon daha ait olduğu yerde!" diyerek yıldız isimle yeniden anlaşıldığını duyurdu.

Anadolu Efes, "Kaptan 4 sezon daha ait olduğu yerde!" diyerek yıldız isimle yeniden anlaşıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlıların paylaşımı 👇

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