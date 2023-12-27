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Seyahat Akınına Ülkeler Önlem Aldı: 2023 Yılında Turistlerin Avrupa'da Karşılaştığı En İlginç Yasaklar

Seyahat Akınına Ülkeler Önlem Aldı: 2023 Yılında Turistlerin Avrupa'da Karşılaştığı En İlginç Yasaklar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.12.2023 - 20:04

Pandemi sonrasında 'intikam seyahatleri' adı verilen turizm patlamasının ardından birçok popüler destinasyon, 2023 yılında ziyaretçi akışını dengelemek ve sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla çeşitli önlemler almaya başladı. Bu önlemler arasında bazıları ise oldukça dikkat çekiciydi.

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2023, turistler adına Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde alışılmadık sebeplerle para cezasına karşılaşabilecekleri bir yıl oldu.

2023, turistler adına Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde alışılmadık sebeplerle para cezasına karşılaşabilecekleri bir yıl oldu.

Kimi turistin yüksek sesle müzik dinlediği için kimi turistin ise selfie çekmesi nedeniyle cezalandırılabileceği belirtildi. İşte Euronews'in haberine göre, 2023 yılında turistlerin karşı karşıya kaldığı en ilginç yasaklar ve önlemler.

Sardinya plajlarında kum çalanlara ceza

Sardinya plajlarında kum çalanlara ceza

Turistlerin İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki popüler plajlarına yoğun ilgisi üzerine yerel otoriteler, bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu düzenlemeler arasında, ziyaretçi sayısının kısıtlanması ve plajlarda kalış süresinin sınırlanması gibi önlemler yer aldı. Ancak, adanın batı kıyısındaki Pelosa Plajı'na getirilen düzenleme, güneşlenen ziyaretçilerin yanlarında daha az kum tutan matlar kullanmalarını gerektirecek şekilde havlu kullanımını yasakladı. 

Adanın belirli plajlarında yürüyen kişilere 500 euro, kum çalanlara ise 3 bin 500 euroya kadar para cezası uygulanacağı belirtildi.

Portekiz sahillerinde müzik yasağı

Portekiz sahillerinde müzik yasağı

Portekiz'deki plaj severler, yılın başında çok yüksek sesle müzik çalmaları durumunda 36 bin euroya kadar çıkabilen para cezalarıyla karşı karşıya olduklarına dair uyarıldı. Taşınabilir hoparlörlerle yüksek sesli müzik yayını yaparak hem yerel halkı hem de turistleri rahatsız eden bu durum, Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu (AMN) tarafından yasaklandı.

AMN'nin plaj yönergeleri ayrıca, belirlenen bölgeler dışında top oyunları oynamayı, belirlenen kamp alanları dışında kamp kurmayı ve ateş yakmayı da yasakladı.

Sevilla'da halka açık yerlerde iç çamaşırı yasağı

Sevilla'da halka açık yerlerde iç çamaşırı yasağı

İspanya'nın Sevilla şehri, toplumda antisosyal davranışları ve 'müstehcenlik' olarak nitelendirilen eylemleri engellemek amacıyla yeni bir yasa çıkardığını açıkladı. Yeni yasa, kamusal alanlarda iç çamaşırı giyme ve cinsiyetçi mesajlar taşıyan kıyafetlerin kullanımını yasakladı. Yasanın bu tür davranışları sadece gerçekleştirmeyi değil, aynı zamanda teşvik etmeyi de yasakladığı ifade edildi.

Portofino'da selfie yasağı

Portofino'da selfie yasağı

İtalyan Rivierası'ndaki şirin bir sahil kasabası olan Portofino, turistlerin gözdesi olmuş durumda. Ancak bu durum, yerel halkın huzurunu kaçırmaya başladı.

Portofino'nun Belediye Başkanı, sorunu çözmek için yaz aylarını kapsayan 'bekleme yasağı' bölgeleri oluşturma kararı aldı. Sabah saat 10.30'dan akşam 18.00'e kadar rıhtımda aşırı süre geçirirken yakalanan turistlerin 270 euro tutarında bir para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

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Hallstatt Gölü'nde turistlerden rahatsız olan halk, çit inşaa etti

Hallstatt Gölü'nde turistlerden rahatsız olan halk, çit inşaa etti

Avusturya'nın dağlık Salzkammergut bölgesinde bulunan ve nefes kesen manzarasıyla tanınan Hallstatt kasabası, her yıl bir milyondan fazla turisti ağırlıyor. Bu büyülü arka planın, Disney'in sevilen animasyon filmi 'Frozen' için ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Ziyaretçiler, etkileyici manzarayı ölümsüzleştirmek adına selfie çekmekten geri durmuyor.

Ancak bu yıl, kasaba halkı, ziyaretçilerin fotoğraf çekme alışkanlıklarından dolayı bir hayli rahatsız oldu. Bu durumu engellemek adına kalabalık alanlara çit örmeye karar verdiler. Çözüm, sosyal medyada büyük tepki çekti ve daha sonra çitler kaldırıldı. Kasaba halkı, çitlerin turistlerin popüler bölgede toplanıp aşırı gürültü yapmasını önlemesini hedeflemişti.

Sahte uyarı levhaları

Sahte uyarı levhaları

İspanya'nın Mallorca kentinde aktivistler, İngiliz turistleri bölgeden uzak tutmak için plajlara sahte uyarı levhaları astı. Bazı levhalarda “tehlikeli denizanası”, “düşen kayalar”, 'kirlenen deniz suyu' gibi ifadelere yer vererek ziyaretçilere engel olunmak istendi.

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