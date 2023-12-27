Seyahat Akınına Ülkeler Önlem Aldı: 2023 Yılında Turistlerin Avrupa'da Karşılaştığı En İlginç Yasaklar

Turistlerin İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki popüler plajlarına yoğun ilgisi üzerine yerel otoriteler, bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu düzenlemeler arasında, ziyaretçi sayısının kısıtlanması ve plajlarda kalış süresinin sınırlanması gibi önlemler yer aldı. Ancak, adanın batı kıyısındaki Pelosa Plajı'na getirilen düzenleme, güneşlenen ziyaretçilerin yanlarında daha az kum tutan matlar kullanmalarını gerektirecek şekilde havlu kullanımını yasakladı.

Adanın belirli plajlarında yürüyen kişilere 500 euro, kum çalanlara ise 3 bin 500 euroya kadar para cezası uygulanacağı belirtildi.