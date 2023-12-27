Seyahat Akınına Ülkeler Önlem Aldı: 2023 Yılında Turistlerin Avrupa'da Karşılaştığı En İlginç Yasaklar
Seyahat Akınına Ülkeler Önlem Aldı: 2023 Yılında Turistlerin Avrupa'da Karşılaştığı En İlginç Yasaklar
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2023, turistler adına Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde alışılmadık sebeplerle para cezasına karşılaşabilecekleri bir yıl oldu.
Sardinya plajlarında kum çalanlara ceza
Portekiz sahillerinde müzik yasağı
Sevilla'da halka açık yerlerde iç çamaşırı yasağı
Portofino'da selfie yasağı
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Hallstatt Gölü'nde turistlerden rahatsız olan halk, çit inşaa etti
Sahte uyarı levhaları
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