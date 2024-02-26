Sevgilin Seni Ne Kadar İyi Anlıyor?

Seçtiğin yanıtlara göre partnerin seni bazı konularda anlamıyor. Veya sen seni anlamadığını düşünüyorsun. İlişkide sağlam bir iletişim için açık ve yapıcı bir dil kullanmak gerekiyor. Eğer bu durumdan memnun değilsen ve rahatsızlığın halen devam ediyorsa, bunu partnerinle uygun bir zamanda ve açık bir dille paylaşabilirsin. Konuşarak birçok şeyi çözebilirsiniz, bundan eminiz. ❤️