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Sevgilin Seni Ne Kadar İyi Anlıyor?

etiket Sevgilin Seni Ne Kadar İyi Anlıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 23:01

İlişkide her şeyden önce anlaşılabilmek önemlidir. Partnerlerin birbirini anlaması, açık bir dilin kullanıldığı bir iletişim ile sağlanabilir. Peki sen partnerinin seni anlayabildiğini düşünüyor musun? Eğer bu testi çözmeye başlıyorsan, kafanda bazı soru işaretleri var demek. Biz de bu soru işaretlerinin ne olduğunu ve bunları nasıl kaldırabileceğini söyleyeceğiz.

Hazırsan başlayalım!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle sık sık tartışıyor musunuz?

3. Tartışma yaşadığınız zaman konuyu kim tatlıya bağlıyor?

4. Tamam o halde, devam edelim. Sizin sevgi diliniz nasıl?

5. Onunla sıradan bir konu hakkında konuştuğunuzda nasıl davranıyor diye sorsak?

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6. Özel günlerinizi hatırlıyor mu?

7. Hafta sonunu onunla beraber geçirmek yerine arkadaşına söz verdiğinde partnerin bunu nasıl karşılar?

8. Son soruya geldik! Onun yanında kendini özel hissediyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seni gayet iyi anlıyor!

Partnerin seni gayet iyi anlıyor. Onunla bir elmanın iki yarısı gibisiniz, birbirinizi neredeyse her konuda tamamlıyorsunuz diyebiliriz. Bazen aynı şeyleri düşünüp birbirinizin zihnine girmişsiniz gibi davranıyor bile olabilirsiniz! Biriniz 'leb' demeden öbürü hemen 'Çorum!'u anlayabiliyor! Umarız hep böyle anlaşabildiğiniz bir ilişkiniz olur ve çok mutlu olursunuz!

Partnerin seni anlıyor. Ancak...

Seçtiğin yanıtlara göre partnerin seni anlıyor ama bazen anlamaya çalışmak onu çok yorduğu için bundan vazgeçiyor olabilir. Eminiz ki herkesin kendi içinde yaşadığı çeşitli problemleri vardır ve ister istemez ilişkilere de yansıyordur. Eğer kafanda bir soru işareti halen varsa, bunu onunla paylaşabilir ve ilişkinizdeki iletişimi daha da kuvvetlendirebilirsiniz.

Partnerin seni pek de iyi anlamıyor olabilir...

Seçtiğin yanıtlara göre partnerin seni bazı konularda anlamıyor. Veya sen seni anlamadığını düşünüyorsun. İlişkide sağlam bir iletişim için açık ve yapıcı bir dil kullanmak gerekiyor. Eğer bu durumdan memnun değilsen ve rahatsızlığın halen devam ediyorsa, bunu partnerinle uygun bir zamanda ve açık bir dille paylaşabilirsin. Konuşarak birçok şeyi çözebilirsiniz, bundan eminiz. ❤️

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