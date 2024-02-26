Sevgilin Seni Ne Kadar İyi Anlıyor?
Sevgilin Seni Ne Kadar İyi Anlıyor?
İlişkide her şeyden önce anlaşılabilmek önemlidir. Partnerlerin birbirini anlaması, açık bir dilin kullanıldığı bir iletişim ile sağlanabilir. Peki sen partnerinin seni anlayabildiğini düşünüyor musun? Eğer bu testi çözmeye başlıyorsan, kafanda bazı soru işaretleri var demek. Biz de bu soru işaretlerinin ne olduğunu ve bunları nasıl kaldırabileceğini söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerinle sık sık tartışıyor musunuz?
3. Tartışma yaşadığınız zaman konuyu kim tatlıya bağlıyor?
4. Tamam o halde, devam edelim. Sizin sevgi diliniz nasıl?
5. Onunla sıradan bir konu hakkında konuştuğunuzda nasıl davranıyor diye sorsak?
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6. Özel günlerinizi hatırlıyor mu?
7. Hafta sonunu onunla beraber geçirmek yerine arkadaşına söz verdiğinde partnerin bunu nasıl karşılar?
8. Son soruya geldik! Onun yanında kendini özel hissediyor musun?
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