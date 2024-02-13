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Sevgililer Günü'nde Kalp Kırıklığı Yaşamak Fiziksel Olarak Acı Çekmenize Sebep Oluyor

Sevgililer Günü'nde Kalp Kırıklığı Yaşamak Fiziksel Olarak Acı Çekmenize Sebep Oluyor

Sevgililer günü
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:56

Sevgililer Günü'ne yaklaştığımız şu günlerde, kalp kırıklığının 10 belirtisi ve neden olabileceği fiziksel acının büyüklüğü yapılan araştırmalarda ortaya kondu. Araştırmacılar, çalışmaya dahil edilenlerin neredeyse dörtte birinin (%23) kırık bir kalp nedeniyle fiziksel sağlık sorunları yaşadığını ortaya koydu.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Ankete katılanların %43'ü iştahını kaybederken, %22'si ayrılıktan sonra sağlık ve esenliklerini olumsuz etkileyen fiziksel bir ağrı hissetti.

Ankete katılanların %43'ü iştahını kaybederken, %22'si ayrılıktan sonra sağlık ve esenliklerini olumsuz etkileyen fiziksel bir ağrı hissetti.

Kalp kırıklığının diğer belirtileri arasında kalp çarpıntısı (%17), göğüs ağrısı (%16) ve sindirim sistemi sorunları (%13) yer alıyor.

Araştırmayı yürüten Vitality'nin Sağlık ve Strateji Direktörü Dr. Katie Tryon, bunun sadece insanların hayal gücü ya da kalp kırıklığının fiziksel rahatsızlıklarla rastgele ilişkilendirilmesiyle alakalı bir hurafe olmadığını doğruladı.

Araştırmayı yürüten Vitality'nin Sağlık ve Strateji Direktörü Dr. Katie Tryon, bunun sadece insanların hayal gücü ya da kalp kırıklığının fiziksel rahatsızlıklarla rastgele ilişkilendirilmesiyle alakalı bir hurafe olmadığını doğruladı.

Duygusal kalp kırıklıklarının, stres hormonlarındaki artış nedeniyle göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi fiziksel semptomlara dönüşebildiğini söyledi.

Bir kişinin genel refahı üzerindeki etkisi, kalp kırıklığının fiziksel sağlık üzerinde önemli etkilere yol açabileceğini göstermekte.

Bir kişinin genel refahı üzerindeki etkisi, kalp kırıklığının fiziksel sağlık üzerinde önemli etkilere yol açabileceğini göstermekte.

Dr. Tryon, insanların herhangi bir stresli durumda olduğu gibi sağlıklarına dikkat etmek için zaman ayırmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

%73'lük büyük bir kesim ruhsal ve fiziksel sağlıkları arasındaki bağlantının farkındayken, %61'lik bir kesim de ayrılıkla uğraşırken fiziksel sağlıklarının zarar gördüğünü bildirmiştir.

%73'lük büyük bir kesim ruhsal ve fiziksel sağlıkları arasındaki bağlantının farkındayken, %61'lik bir kesim de ayrılıkla uğraşırken fiziksel sağlıklarının zarar gördüğünü bildirmiştir.

Bunun örnekleri arasında egzersiz için motivasyon eksikliği (%26) ve fast food ya da rahat yemek yemeye yönelme (%17) yer almaktadır.

Endişe verici semptomların çeşitliliğine rağmen, katılanların sadece %18'i bir ilişkinin sona ermesinin ardından başa çıkabilmek için hastalık izni kullanmıştır.

Endişe verici semptomların çeşitliliğine rağmen, katılanların sadece %18'i bir ilişkinin sona ermesinin ardından başa çıkabilmek için hastalık izni kullanmıştır.

Bu durum, katılanların %34'ünün işyerinde ilişki durumlarını tartışmaktan özellikle rahatsızlık duymasıyla açıklanabilir.

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%39'luk bir kesim destek için en yakın aile ve arkadaşlarına başvurmuş ve %20'si yeni bir hobiyle dikkatlerini dağıtmıştır. 16'lık bir kesim ise eski eşlerini tanımayan biriyle duygularını irdelemek için konuşma terapisini denemiştir.

%39'luk bir kesim destek için en yakın aile ve arkadaşlarına başvurmuş ve %20'si yeni bir hobiyle dikkatlerini dağıtmıştır. 16'lık bir kesim ise eski eşlerini tanımayan biriyle duygularını irdelemek için konuşma terapisini denemiştir.

Dr. Tryon şunları da sözlerine ekledi: 'Kalp kırıklığının sadece duygusal bir acı olduğunu düşünmek kolay olsa da, ruhsal ve fiziksel sağlık arasında güçlü bir bağ vardır.

Aktif olma ve sağlıklı beslenme motivasyonunun azalmasının yanı sıra, duygusal stresler kortizol (stres hormonu) ve serotonin (mutluluk hormonu) seviyelerinizi etkiler. Aktif bir yaşam sürerek dopamin ve serotonin seviyenizi artırabilirsiniz.

Aktif olma ve sağlıklı beslenme motivasyonunun azalmasının yanı sıra, duygusal stresler kortizol (stres hormonu) ve serotonin (mutluluk hormonu) seviyelerinizi etkiler. Aktif bir yaşam sürerek dopamin ve serotonin seviyenizi artırabilirsiniz.

'Nihayetinde, bir ilişkinin sona ermesi yaşayabileceğiniz en stresli yaşam olaylarından biridir ve bu nedenle sağlığınıza diğer yüksek stresli durumlarda olduğu gibi dikkat etmelisiniz.

Bir ilişkinin bitmesini engelleyemezsiniz, ancak ihtiyaçlarınıza dikkat ederek bunun kısa ve uzun vadeli genel sağlığınızı ve refahınızı ciddi şekilde etkilemesini önleyebilirsiniz."

Bir ilişkinin bitmesini engelleyemezsiniz, ancak ihtiyaçlarınıza dikkat ederek bunun kısa ve uzun vadeli genel sağlığınızı ve refahınızı ciddi şekilde etkilemesini önleyebilirsiniz."

Kalp kırıklığının en yaygın fiziksel etkileri ise şunlar:

1. İştah kaybı (%43)

2. Yorgunluk/bitkinliğe neden olan bozulmuş uyku rutini (%40)

3. Huzursuzluk (%30)

4. Fiziksel ağrılar (%22)

5. Mide bulantısı (%21)

6. Kalp çarpıntısı (%17)

7. Göğüs ağrısı (%16)

8. Sindirim sistemi ile ilgili sorunlar (%13)

9. Nefes almada sorun (%13)

10. Baş dönmesi (%11)

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