Sevgililer Günü'nde Kalp Kırıklığı Yaşamak Fiziksel Olarak Acı Çekmenize Sebep Oluyor
Sevgililer Günü'nde Kalp Kırıklığı Yaşamak Fiziksel Olarak Acı Çekmenize Sebep Oluyor
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Sevgililer Günü'ne yaklaştığımız şu günlerde, kalp kırıklığının 10 belirtisi ve neden olabileceği fiziksel acının büyüklüğü yapılan araştırmalarda ortaya kondu. Araştırmacılar, çalışmaya dahil edilenlerin neredeyse dörtte birinin (%23) kırık bir kalp nedeniyle fiziksel sağlık sorunları yaşadığını ortaya koydu.
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Ankete katılanların %43'ü iştahını kaybederken, %22'si ayrılıktan sonra sağlık ve esenliklerini olumsuz etkileyen fiziksel bir ağrı hissetti.
Araştırmayı yürüten Vitality'nin Sağlık ve Strateji Direktörü Dr. Katie Tryon, bunun sadece insanların hayal gücü ya da kalp kırıklığının fiziksel rahatsızlıklarla rastgele ilişkilendirilmesiyle alakalı bir hurafe olmadığını doğruladı.
Bir kişinin genel refahı üzerindeki etkisi, kalp kırıklığının fiziksel sağlık üzerinde önemli etkilere yol açabileceğini göstermekte.
%73'lük büyük bir kesim ruhsal ve fiziksel sağlıkları arasındaki bağlantının farkındayken, %61'lik bir kesim de ayrılıkla uğraşırken fiziksel sağlıklarının zarar gördüğünü bildirmiştir.
Endişe verici semptomların çeşitliliğine rağmen, katılanların sadece %18'i bir ilişkinin sona ermesinin ardından başa çıkabilmek için hastalık izni kullanmıştır.
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%39'luk bir kesim destek için en yakın aile ve arkadaşlarına başvurmuş ve %20'si yeni bir hobiyle dikkatlerini dağıtmıştır. 16'lık bir kesim ise eski eşlerini tanımayan biriyle duygularını irdelemek için konuşma terapisini denemiştir.
Aktif olma ve sağlıklı beslenme motivasyonunun azalmasının yanı sıra, duygusal stresler kortizol (stres hormonu) ve serotonin (mutluluk hormonu) seviyelerinizi etkiler. Aktif bir yaşam sürerek dopamin ve serotonin seviyenizi artırabilirsiniz.
Bir ilişkinin bitmesini engelleyemezsiniz, ancak ihtiyaçlarınıza dikkat ederek bunun kısa ve uzun vadeli genel sağlığınızı ve refahınızı ciddi şekilde etkilemesini önleyebilirsiniz."
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