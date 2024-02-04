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Neredeyse Dünyanın Her Yerinde Milyarlar Tarafından Kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Köklü Tarihi

Neredeyse Dünyanın Her Yerinde Milyarlar Tarafından Kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Köklü Tarihi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 08:31

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünya genelinde Aziz Valentine adına sevgililerin şeker, çiçek ve hediyelerle birbirlerini mutlu ettiği özel bir gün. Ancak, Sevgililer Günü'nün kökeni nedir? Neden özellikle bu tarihte kutlanıyor? Buyrun bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.history.com/topics/valent...
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Bu özel güne ismini veren esrarengiz aziz kim ve bu gelenekler nereden geliyor? Cevaplanması gereken birçok soru var. Yazımızda bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

Bu özel güne ismini veren esrarengiz aziz kim ve bu gelenekler nereden geliyor? Cevaplanması gereken birçok soru var. Yazımızda bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

Gelin ve birlikte baharı karşılayan antik Roma ritüeli Lupercalia'dan Viktorya dönemi İngiltere'sinin kart verme geleneklerine kadar Sevgililer Günü'nün tarihi ve anlamı hakkında bilgimizi tazeleyelim.

Her şubat kutladığımız Sevgililer Günü'nün kökeni neresi? Bu özel günün tarihi ve ardında yatan koruyucu aziz hikayesi gerçekten de gizemle dolu.

Her şubat kutladığımız Sevgililer Günü'nün kökeni neresi? Bu özel günün tarihi ve ardında yatan koruyucu aziz hikayesi gerçekten de gizemle dolu.

Şubat ayının uzun zamandır aşk ve sevgi ayı olarak kutlandığını ve günümüzde bu ayda kutlanan sevgililer gününün (batı dünyasındaki şekliyle Aziz Valentine Günü) hem Hıristiyan hem de antik Roma geleneğinin izlerini taşıdığını biliyoruz.

Bir efsaneye göre Valentine üçüncü yüzyılda Roma'da görev yapmış bir rahipti. İmparator Claudius II, bekâr erkeklerin eşleri ve aileleri olanlardan daha iyi asker olduklarına karar verdiğinde, genç erkekler için evliliği yasakladı.

Bir efsaneye göre Valentine üçüncü yüzyılda Roma'da görev yapmış bir rahipti. İmparator Claudius II, bekâr erkeklerin eşleri ve aileleri olanlardan daha iyi asker olduklarına karar verdiğinde, genç erkekler için evliliği yasakladı.

Kararnamenin adaletsizliğini fark eden Valentine, Claudius'a meydan okumuş ve genç aşıklar için gizlice evlilikler yapmaya devam etmiştir. Valentine'in eylemleri ortaya çıktığında, Claudius onun öldürülmesini emretti.

Bazıları ise bu bayrama asıl adını verenin bir piskopos olan Terni'li Aziz Valentine olduğunda ısrar etmektedir. O da Claudius II tarafından Roma dışında başı kesilerek öldürülmüştür.

Bazıları ise bu bayrama asıl adını verenin bir piskopos olan Terni'li Aziz Valentine olduğunda ısrar etmektedir. O da Claudius II tarafından Roma dışında başı kesilerek öldürülmüştür.

Başka hikâyelere göre Valentine, Hıristiyanların sık sık dövüldükleri ve işkence gördükleri sert Roma hapishanelerinden kaçmalarına yardım etmeye çalıştığı için öldürülmüş olabilir.

Bir efsaneye göre, hapisteki Valentine, hapsedildiği sırada kendisini ziyaret eden genç bir kıza, muhtemelen hapishane müdürünün kızına, aşık olduktan sonra ilk "sevgililer günü" mesajını kendisi göndermiştir.

Bir efsaneye göre, hapisteki Valentine, hapsedildiği sırada kendisini ziyaret eden genç bir kıza, muhtemelen hapishane müdürünün kızına, aşık olduktan sonra ilk "sevgililer günü" mesajını kendisi göndermiştir.

Ölümünden önce ona 'Sevgilinizden' (İngilizcesi: 'From your Valentine') imzalı bir mektup yazdığı iddia edilmektedir ki bu ifade bugün hala kullanılmaktadır.

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Bazıları Sevgililer Günü'nün Şubat ayının ortasında, Valentine'in ölümünün ya da gömülmesinin yıldönümünü anmak için kutlandığına inanırken - ki bu muhtemelen M.S. 270 civarında gerçekleşmiştir.

Bazıları Sevgililer Günü'nün Şubat ayının ortasında, Valentine'in ölümünün ya da gömülmesinin yıldönümünü anmak için kutlandığına inanırken - ki bu muhtemelen M.S. 270 civarında gerçekleşmiştir.

Diğerleri, Hristiyan kilisesinin, pagan Lupercalia kutlamalarını 'Hıristiyanlaştırmak' amacıyla Aziz Valentine'nin şölen gününü Şubat ayının ortasına yerleştirmeye karar vermiş olabileceğini iddia etmektedir.

Şubat ayının ortalarında kutlanan Lupercalia, Roma tarım tanrısı Faunus'a ve Romalı kurucular Romulus ve Remus'a adanmış bir bereket festivaliydi.

Şubat ayının ortalarında kutlanan Lupercalia, Roma tarım tanrısı Faunus'a ve Romalı kurucular Romulus ve Remus'a adanmış bir bereket festivaliydi.

Rahipler bereket için bir keçi ve arınma için bir köpek kurban ederlerdi. Efsaneye göre günün ilerleyen saatlerinde şehirdeki tüm genç kadınlar isimlerini büyük bir küpe koyarlardı. Şehrin bekarlarının her biri bir isim seçer ve seçtiği kadınla evlenmek için o yıl için eşleşirdi.

Çok geçmeden 14 Şubat günü aşkla ilişkilendirilmeye başlandı ve çeşitli kutlamalaa ev sahipliği yapan bir tarih oldu.

Çok geçmeden 14 Şubat günü aşkla ilişkilendirilmeye başlandı ve çeşitli kutlamalaa ev sahipliği yapan bir tarih oldu.

Orta Çağ boyunca Fransa ve İngiltere'de 14 Şubat'ın kuşların çiftleşme mevsiminin başlangıcı olduğuna inanılıyordu ve bu da Sevgililer Günü'nün ortasının romantizm için bir gün olması gerektiği fikrine katkıda bulunuyordu.

Sevgililer günü kutlamaları Orta Çağ'a kadar uzanan bir geçmişe sahip olsa da yazılı sevgililer günü kutlamaları 1400'lü yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.

Sevgililer günü kutlamaları Orta Çağ'a kadar uzanan bir geçmişe sahip olsa da yazılı sevgililer günü kutlamaları 1400'lü yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bugün hala var olduğu bilinen en eski sevgililer günü şiiri, 1415 yılında Orleans Dükü Charles'ın Agincourt Savaşı'nda esir düşmesinin ardından Londra Kulesi'nde hapsedildiği sırada eşine yazdığı şiirdir.

Aşk Tanrısı da bu güne anlam katan bir başka figür, Sevgililer Günü kartlarında genellikle masum aşıklara aşk okları fırlatan çıplak bir melek olarak tasvir edilir.

Aşk Tanrısı da bu güne anlam katan bir başka figür, Sevgililer Günü kartlarında genellikle masum aşıklara aşk okları fırlatan çıplak bir melek olarak tasvir edilir.

Ancak Roma Tanrısı Cupid'in kökleri Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros'a dayanır ve çok köklü bir geçmişe sahiptir.

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Arkaik Yunan şairlerine göre Eros, Tanrıların ve insanların duygularıyla oynayan, aşkı kışkırtmak için altın oklar, nefret ekmek için ise kurşuni oklar kullanan yakışıklı ve ölümsüz bir tanrıydı.

Arkaik Yunan şairlerine göre Eros, Tanrıların ve insanların duygularıyla oynayan, aşkı kışkırtmak için altın oklar, nefret ekmek için ise kurşuni oklar kullanan yakışıklı ve ölümsüz bir tanrıydı.

Helenistik döneme kadar, Sevgililer Günü kartlarında yaramaz, tombul bir çocuk olarak tasvir edilmeye daha başlanmamıştı Eros.

Sevgililer Günü Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada, Meksika, Birleşik Krallık, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede kutlanmaktadır. Büyük Britanya'da Sevgililer Günü 17. yüzyılda popüler olarak kutlanmaya başlamıştır sonrasında da diğer ülkelerde yaygın olarak kutlandığı görülmüştür.

Sevgililer Günü Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada, Meksika, Birleşik Krallık, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede kutlanmaktadır. Büyük Britanya'da Sevgililer Günü 17. yüzyılda popüler olarak kutlanmaya başlamıştır sonrasında da diğer ülkelerde yaygın olarak kutlandığı görülmüştür.

18'inci yüzyılın ortalarındaysa tüm sosyal sınıflardan arkadaşların ve sevgililerin küçük sevgi simgeleri veya el yazısı notlar değiş tokuş etmeleri yaygındı ve 1900 yılına gelindiğinde baskı teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle basılı kartlar yazılı mektupların yerini almaya başladı.

Hallmark'a göre bugün, her yıl yaklaşık 145 milyon Sevgililer Günü kartı gönderiliyor.

Hallmark'a göre bugün, her yıl yaklaşık 145 milyon Sevgililer Günü kartı gönderiliyor.

Ve bu da Sevgililer Günü'nü yılın en çok kart gönderilen ikinci günü yapıyor. (Noel'de daha fazla kart gönderiliyor).

Sevgililer Günü'nün köklü tarihçesiyle ilgili paylaşacağımız bilgiler bu kadardı.

Sevgililer Günü'nün köklü tarihçesiyle ilgili paylaşacağımız bilgiler bu kadardı.

Umarız sevdiklerinizle iyi bir Sevgililer Günü ve neşe dolu bir kış geçirirsiniz. Bu özel gün ile ilgili düşüncelerinizi ve eklemek istediklerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Sağlıcakla kalın!

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