Neredeyse Dünyanın Her Yerinde Milyarlar Tarafından Kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Köklü Tarihi

Rahipler bereket için bir keçi ve arınma için bir köpek kurban ederlerdi. Efsaneye göre günün ilerleyen saatlerinde şehirdeki tüm genç kadınlar isimlerini büyük bir küpe koyarlardı. Şehrin bekarlarının her biri bir isim seçer ve seçtiği kadınla evlenmek için o yıl için eşleşirdi.