Neredeyse Dünyanın Her Yerinde Milyarlar Tarafından Kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Köklü Tarihi
Neredeyse Dünyanın Her Yerinde Milyarlar Tarafından Kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Köklü Tarihi
Kaynak: https://www.history.com/topics/valent...
Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünya genelinde Aziz Valentine adına sevgililerin şeker, çiçek ve hediyelerle birbirlerini mutlu ettiği özel bir gün. Ancak, Sevgililer Günü'nün kökeni nedir? Neden özellikle bu tarihte kutlanıyor? Buyrun bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...
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Bu özel güne ismini veren esrarengiz aziz kim ve bu gelenekler nereden geliyor? Cevaplanması gereken birçok soru var. Yazımızda bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız.
Her şubat kutladığımız Sevgililer Günü'nün kökeni neresi? Bu özel günün tarihi ve ardında yatan koruyucu aziz hikayesi gerçekten de gizemle dolu.
Bir efsaneye göre Valentine üçüncü yüzyılda Roma'da görev yapmış bir rahipti. İmparator Claudius II, bekâr erkeklerin eşleri ve aileleri olanlardan daha iyi asker olduklarına karar verdiğinde, genç erkekler için evliliği yasakladı.
Bazıları ise bu bayrama asıl adını verenin bir piskopos olan Terni'li Aziz Valentine olduğunda ısrar etmektedir. O da Claudius II tarafından Roma dışında başı kesilerek öldürülmüştür.
Bir efsaneye göre, hapisteki Valentine, hapsedildiği sırada kendisini ziyaret eden genç bir kıza, muhtemelen hapishane müdürünün kızına, aşık olduktan sonra ilk "sevgililer günü" mesajını kendisi göndermiştir.
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Bazıları Sevgililer Günü'nün Şubat ayının ortasında, Valentine'in ölümünün ya da gömülmesinin yıldönümünü anmak için kutlandığına inanırken - ki bu muhtemelen M.S. 270 civarında gerçekleşmiştir.
Şubat ayının ortalarında kutlanan Lupercalia, Roma tarım tanrısı Faunus'a ve Romalı kurucular Romulus ve Remus'a adanmış bir bereket festivaliydi.
Çok geçmeden 14 Şubat günü aşkla ilişkilendirilmeye başlandı ve çeşitli kutlamalaa ev sahipliği yapan bir tarih oldu.
Sevgililer günü kutlamaları Orta Çağ'a kadar uzanan bir geçmişe sahip olsa da yazılı sevgililer günü kutlamaları 1400'lü yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.
Aşk Tanrısı da bu güne anlam katan bir başka figür, Sevgililer Günü kartlarında genellikle masum aşıklara aşk okları fırlatan çıplak bir melek olarak tasvir edilir.
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Arkaik Yunan şairlerine göre Eros, Tanrıların ve insanların duygularıyla oynayan, aşkı kışkırtmak için altın oklar, nefret ekmek için ise kurşuni oklar kullanan yakışıklı ve ölümsüz bir tanrıydı.
Sevgililer Günü Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada, Meksika, Birleşik Krallık, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede kutlanmaktadır. Büyük Britanya'da Sevgililer Günü 17. yüzyılda popüler olarak kutlanmaya başlamıştır sonrasında da diğer ülkelerde yaygın olarak kutlandığı görülmüştür.
Hallmark'a göre bugün, her yıl yaklaşık 145 milyon Sevgililer Günü kartı gönderiliyor.
Sevgililer Günü'nün köklü tarihçesiyle ilgili paylaşacağımız bilgiler bu kadardı.
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