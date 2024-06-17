Set Çalışanı, Oyuncuların Sette Ne Kadar Kaldıklarını Açıkladı!
Set Çalışanı, Oyuncuların Sette Ne Kadar Kaldıklarını Açıkladı!
PeakMag YouTube kanalına konuk olan set çalışanı, oyuncuların sette ne kadar süre kaldıklarına açıklık getirdi.
KAYNAK: PeakMag
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Dizi setleriyle ilgili en merak edilenlerden biri hiç şüphesiz oyuncuların çalışma saatleri.
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Oyuncuların sette ne kadar süre kaldığı daima soru işaretleri oluştururken, bu konuya sonunda bir yanıt alabildik.
PeakMag'e konuk olan reji şef asistanı, setler hakkında merak edilenleri yanıtlarken, oyuncuların çalışma süreleri hakkında da konuştu.
Neslihan Aydın bu konunun tamamen değişken olduğunu belirtirken, hiçbir oyuncunun haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar sette bulunmadığının altını çizdi.
İşte o anlar:
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