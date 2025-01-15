Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Olayı Nedir, Gözaltında mı?
Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Olayı Nedir, Gözaltında mı?
Türkiye'nin gündeminde son günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya var. ID İletişim'in başta yer aldığı iddialarda, dizi-film sektöründe tekelleşme yaratıldığı söyleniyor. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmada ünlü isimlerin adı geçiyor. Söz konusu iddialara her geçen gün yenisi ekleniyor, yeni isimler olaya dahil oluyor. Ünlü oyuncuların açıklamalarıyla konu, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.
Peki Serenay Sarıkaya kimdir, olayı nedir? Serenay Sarıkaya neden gündemde?
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Serenay Sarıkaya Kimdir?
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Serenay Sarıkaya Olayı Nedir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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