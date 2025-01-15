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Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Olayı Nedir, Gözaltında mı?

Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Olayı Nedir, Gözaltında mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 11:38

Türkiye'nin gündeminde son günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya var. ID İletişim'in başta yer aldığı iddialarda, dizi-film sektöründe tekelleşme yaratıldığı söyleniyor. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmada ünlü isimlerin adı geçiyor. Söz konusu iddialara her geçen gün yenisi ekleniyor, yeni isimler olaya dahil oluyor. Ünlü oyuncuların açıklamalarıyla konu, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Peki Serenay Sarıkaya kimdir, olayı nedir? Serenay Sarıkaya neden gündemde?

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Serenay Sarıkaya Kimdir?

Serenay Sarıkaya Kimdir?

Serenay Sarıkaya, bugüne kadar pek çok yapımda rol almış bir oyuncudur. Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da doğdu, 15 yaşında katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü kazandı.

Henüz 15 yaşında olan Sarıkaya, 'Plajda' isimli bir filmde rol alarak oyunculuk dünyasına adım attı. 

Daha sonra Peri Masalı dizisinde yer alarak ilk ke zdisi sektöründe adını duyurdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isim Limon Ağacı dizisinin başrolünü üstlendi.

Sarıkaya, Adanalı,Lale Devri ve Medcezir gibi yapımlarda rol alarak ününü milyonlara duyurdu. Daha sonra yer aldığı diziler, filmler ve dijital projelerle birçok ödüle layık görüldü, markaların yüzü olarak ekranlarda yer aldı.

Serenay Sarıkaya Olayı Nedir?

Serenay Sarıkaya Olayı Nedir?

Türkiye'nin gündeminde dizi-film sektöründeki tekelleşme iddiaları var. Tekelleşme iddiaları, özellikle ID İletişim ve ünlü menajer Ayşe Barım'ı hedef alıyor. 

TV100'den Fuat Uğur, kaleme aldığı bir yazısında oyunculuk sektöründe çarpıklıklar ve haksızlıklar olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu iddiaların sahibinin Ayşe Barım olduğunu düşünmeye başladı. Menajerin en büyük oyuncusu olarak ise Serenay Sarıkaya'ya işaret ediliyor. Söz konusu menajerin, oyuncusunun ünlü yapımlarda rol alması için farklı yöntemlere başvurduğu, kendisine karşı çıkan oyuncuları ise piyasadan uzaklaştırdığı iddia ediliyor.

Söz konusu iddialara yönelik ise ünlü menajerden yapılan açıklama şu şekilde: 'Adli sürece gideceğiz. Bir soruşturma açıldı sektördeki bazı şirketlere, bunlardan birisi de benim şirketim. Biz bunlar için cevabımızı vereceğiz. Ben hedef oldum, yapacak bir şey yok.'

Gündemi meşgul eden bu iddialara son olarak Rekabet Kurumu el attı. Rekabet Kurumu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasına karar verdi.

Serenay Sarıkaya Mert Demir İlişkisi

Serenay Sarıkaya Mert Demir İlişkisi

Söz konusu köşe yazısında 'Kızlardan birini bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar tırtıklayan da o' cümlelerinin geçmesi üzerine akıllara gelen isimler maalesef Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir oldu. 

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, uzun süredir birlikteliklerini sürdürüyor ve her fırsatta mutlu olduklarını dile getiriyorlardı. Ancak sosyal medyada 'PR' ilişkisi iftiralarından kaçamadılar.Mert Demir, çıkan iddialara yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor...Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.'

Serenay Sarıkaya Tutuklandı mı, Gözaltında mı?

Serenay Sarıkaya Tutuklandı mı, Gözaltında mı?

Dizi film sektöründeki tekelleşme iddiaları, Rekabet Kurumu'nun el atmasıyla derinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilk olarak 10 Ocak'ta Ayşe Barım hakkında re’sen soruşturma başlattı. Ünlü isme yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Serenay Sarıkaya da soruşturmaya dahil edildi. Ünlü oyuncunun hakkındaki “reklam aşkı” iddialar hakkında ifade vereceği ortaya çıktı. Sarıkaya, 15 Ocak Çarşamba günü savcılığa 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere Adliye'ye geldi. 

Serenay Sarıkaya hakkında herhangi bir karar çıkmadı, ünlü isim yalnızca ifade için çağrıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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