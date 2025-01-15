Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Olayı Nedir, Gözaltında mı?

Serenay Sarıkaya, bugüne kadar pek çok yapımda rol almış bir oyuncudur. Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da doğdu, 15 yaşında katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü kazandı.

Henüz 15 yaşında olan Sarıkaya, 'Plajda' isimli bir filmde rol alarak oyunculuk dünyasına adım attı.

Daha sonra Peri Masalı dizisinde yer alarak ilk ke zdisi sektöründe adını duyurdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isim Limon Ağacı dizisinin başrolünü üstlendi.

Sarıkaya, Adanalı,Lale Devri ve Medcezir gibi yapımlarda rol alarak ününü milyonlara duyurdu. Daha sonra yer aldığı diziler, filmler ve dijital projelerle birçok ödüle layık görüldü, markaların yüzü olarak ekranlarda yer aldı.