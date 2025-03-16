Seren Serengil'den "Hayvansever Cumhurbaşkanı Adayımız" Sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek

Uzun süre Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan ve artık ekran önünde olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir kitleye hitap eden Serengil, bu kez de sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımı ve Ekrem İmamoğlu’na açık desteğiyle adından söz ettirdi.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Ekrem İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaştı ve “Bir gün iktidara gelirsem, sokak hayvanlarımız kısırlaştırıldıktan sonra mahallelerine geri dönecekler” diyen İmamoğlu’na olan güvenini dile getirdi.