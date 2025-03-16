Seren Serengil'den "Hayvansever Cumhurbaşkanı Adayımız" Sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek
Seren Serengil'den "Hayvansever Cumhurbaşkanı Adayımız" Sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek
Konu özellikle sokak hayvanları olunca lafını hiç sakınmayan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkça ilan etti.
İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Serengil, “Bir gün iktidara gelirsem, sokak hayvanlarımız kısırlaştırıldıktan sonra mahallelerine geri dönecekler” sözlerine güvenerek, “Hayvansever Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu’nun yolu açık olsun” dedi.
Daha önce de hayvan hakları konusunda sık sık tepki gösteren Serengil, bu çıkışıyla yine gündem oldu.
İşte detaylar…
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Magazin dünyasının lafını esirgemeyen ismi Seren Serengil, hem magazin hem de siyasi konuları yakından takip eden ve sosyal medyada yaptığı çıkışlarla gündem yaratan isimlerden biri.
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Serengil, paylaşımına “Ben kendisine güveniyor ve inanıyorum. Hayvansever Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu’nun yolu açık olsun” sözlerini de ekledi.
Bu sözler Seren Serengil’i çileden çıkarmıştı.
Ancak Seren Serengil bu paylaşımlara sessiz kalmamıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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