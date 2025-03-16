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Seren Serengil'den "Hayvansever Cumhurbaşkanı Adayımız" Sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek

Seren Serengil'den "Hayvansever Cumhurbaşkanı Adayımız" Sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 15:27

Konu özellikle sokak hayvanları olunca lafını hiç sakınmayan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkça ilan etti. 

İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Serengil, “Bir gün iktidara gelirsem, sokak hayvanlarımız kısırlaştırıldıktan sonra mahallelerine geri dönecekler” sözlerine güvenerek, “Hayvansever Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu’nun yolu açık olsun” dedi. 

Daha önce de hayvan hakları konusunda sık sık tepki gösteren Serengil, bu çıkışıyla yine gündem oldu.

İşte detaylar…

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Magazin dünyasının lafını esirgemeyen ismi Seren Serengil, hem magazin hem de siyasi konuları yakından takip eden ve sosyal medyada yaptığı çıkışlarla gündem yaratan isimlerden biri.

Magazin dünyasının lafını esirgemeyen ismi Seren Serengil, hem magazin hem de siyasi konuları yakından takip eden ve sosyal medyada yaptığı çıkışlarla gündem yaratan isimlerden biri.

Uzun süre Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan ve artık ekran önünde olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir kitleye hitap eden Serengil, bu kez de sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımı ve Ekrem İmamoğlu’na açık desteğiyle adından söz ettirdi.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Ekrem İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaştı ve “Bir gün iktidara gelirsem, sokak hayvanlarımız kısırlaştırıldıktan sonra mahallelerine geri dönecekler” diyen İmamoğlu’na olan güvenini dile getirdi.

Serengil, paylaşımına “Ben kendisine güveniyor ve inanıyorum. Hayvansever Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu’nun yolu açık olsun” sözlerini de ekledi.

Serengil, paylaşımına “Ben kendisine güveniyor ve inanıyorum. Hayvansever Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu’nun yolu açık olsun” sözlerini de ekledi.

Hatırlarsanız, 31 Mart seçimleri öncesinde de Seren Serengil yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Oyunu Ekrem İmamoğlu’na vereceğini açıklayan Serengil, bu kararıyla ilgili “Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim” sözlerini kullanmıştı.

Ancak bu açıklaması Sinan Akçıl’ın tepkisine neden olmuştu. Ünlü şarkıcı Serengil’in bu açıklamalarını izleyerek “Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum” diyerek alaycı bir yorum yapmıştı.

Bu sözler Seren Serengil’i çileden çıkarmıştı.

Bu sözler Seren Serengil’i çileden çıkarmıştı.

Seçim sonuçlarının ardından Sinan Akçıl’ın “Seçimler savaş değil” sözlerine karşılık olarak, “Ya ne dönek bi’ adamsın! Düne kadar Murat Kurum diyordun, ben Ekrem Bey’i destekliyorum diye ‘acıyorum bu kıza’ diyordun” sözleriyle sert çıkmıştı.

Seçim sonrası Serengil, Murat Kurum’a da göndermelerde bulunmuştu. “Hayvanlara zulmettiniz ya, bu sonucun en büyük sebebi budur. Hayvanlar orada, hayvanseverler burada, ama siz artık yoksunuz” diyerek seçim sonuçlarına hayvan hakları açısından yaklaşan Serengil, hayvan hakları konusundaki hassasiyetini bir kez daha dile getirmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen ünlüler de sosyal medyada tebrik ve kutlama mesajları paylaşmaya başlamıştı. Zeynep Bastık, Nilgün Belgün gibi birçok isim İmamoğlu ile fotoğraflarını yayınlamıştı.

Ancak Seren Serengil bu paylaşımlara sessiz kalmamıştı.

Ancak Seren Serengil bu paylaşımlara sessiz kalmamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bakıyorum herkes Ekrem Bey ile fotoğraflarını paylaşmaya başlamış. Ne güzel! Keşke birkaç gün önce de paylaşsaydınız, neyse buna da şükür” diyerek açıkça sitem etmişti.

Seren Serengil son olarak sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasalar ve düzenlemeler hakkında takipçilerini uyardı. 21 Mart’a kadar sokakta baktıkları hayvanlara çip taktırmaları konusunda çağrıda bulunan Serengil yasaların gittikçe sertleşeceğini belirterek, “Bu işi Tarım Orman Bakanlığı’ndan alıyorlar, sahiplendirme işini barınaklara verecekler. Oradan da bir köpek sahiplenebileceksiniz ama elinizdekilere de el koyup, vermemeye veya size sadece birini vermeye kadar gidebilirler. Aldığım duyum bu” diyerek takipçilerini bilgilendirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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