Senin Mutluluğunun Önündeki Engel Ne?
Senin Mutluluğunun Önündeki Engel Ne?
Herkes hayatta mutluluğun peşinden koşar, ama bazen bu mutluluğa ulaşmak o kadar kolay olmayabilir. Peki, senin mutluluğunun önündeki engel ne? İçinde bulunduğun ruh hali mi, çevrendeki insanlar mı, yoksa farkında olmadığın başka bir şey mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında genellikle nasıl hissediyorsun?
4. Hayatta en çok neyi önemsersin?
5. Sosyal bir etkinlikte kendini nasıl hissedersin?
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6. Kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?
7. Kendini geliştirmek için hangi adımları atıyorsun?
8. Stresli bir durumla başa çıkabilir misin?
9. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü ne kadar önemsersin?
10. Hayatında hangi alanı iyileştirmek istersin?
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Senin mutluluğunun önündeki engel etrafındaki insanlar!
Senin mutluluğunun önündeki engel içindeki sesler!
Senin mutluluğunun önündeki engel gelecek kaygısı!
Senin mutluluğunun önündeki engel özgüvensizliğin!
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