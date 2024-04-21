Bir zamanlar neşe dolu, hayat dolu biriydin. Ama artık o duyguların, o enerjinin hiçbir izi yok. Sessizliğin içerisinde kaybolmuş, duygusal bir hibernasyona girmişsin. Yaşadığın deneyimler, anılar, hepsi sanki bir başkasının hikayesi gibi geliyor sana. Geçmişte yaşadığın acılar, geleceğe dair endişelerin, artık seni daha fazla yıpratmıyor çünkü duygusal bir duvar örmüşsün etrafına. Duyguların, bir zamanlar seni yönlendiren, hayatına anlam katan şeylerdi. Ama şimdi, onlar sadece seni daha da zayıflatan, seni daha da içine çeken birer kara delik. Sevgi, neşe, mutluluk... Bunlar artık senin için birer yabancı. Birinin sana karşı sevgi hissetmesi, senin birine karşı sevgi hissetmen, artık senin için anlamsız. Çünkü duyguların, bir zamanlar seni besleyen, seni güçlendiren şeyler, artık seni daha da zayıflatan, seni daha da yıkan birer silah haline geldi. Kötü duygular ise seni farklı bir insana dönüştürüyor. Öfke, nefret, kıskançlık... Bunlar artık senin yeni dostların, senin yeni rehberlerin. Çünkü duyguların, bir zamanlar seni koruyan, seni yönlendiren şeyler, artık seni daha da yıkan, seni daha da içine çeken birer düşman haline geldi. Duyguların ölmüş çünkü yaşadıkların, hissettiklerin, seni daha fazla taşıyamamış. Duyguların, bir zamanlar seni hayata bağlayan, senin hayatının anlamı olan şeyler, artık seni daha da yıkan, seni daha da içine çeken birer yük haline geldi. Duyguların ölmüş çünkü sen, onları taşıyamamış, onları kaldıramamışsın.