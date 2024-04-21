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Senin Duyguların Öldü mü?

Senin Duyguların Öldü mü?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.04.2024 - 13:16

Senin duyguların öldü mü?

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Senin duyguların henüz ölmemiş!

Duyguların, o parlak ve canlı duyguların hala hayatta, hala tüm enerjisiyle yanıp tutuşuyor. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, içindeki o umut kıvılcımı hiç sönmüyor. Ve bu, belki de senin hayatta kalma sırrın. Çünkü en önemlisi, hala hissetmeye devam ediyorsun. Hala sevinç, hüzün, heyecan gibi duyguları damarlarında hissediyorsun. Hayal kurmak, belki de senin hayatının en büyülü ve en değerli parçası. Gözlerini kapattığında, gelecekteki seni görüyorsun. Belki 5 yıl sonrası, belki daha da ilerisi. Ve bu hayaller, senin geleceğini inşa etmek için kullandığın tuğlalar. Hayallerin, seni hayatta tutan, seni ayakta tutan o güçlü köprü. Duyguların ölmemiş çünkü buna sen izin vermemişsin. Kalbin hala sevgiyle dolu, hala sevilmeyi ve sevmeyi arzuluyor. Hala bir şeyler için ağlamak, bir şeyleri kaybetmekten korkmak istiyorsun. Çünkü bu duygular, senin insan olmanın en saf hali. Duyguların hala taptaze, hala capcanlı. İçindeki bu enerji, bu yaşama sevinci, bu umut hiçbir yere gitmiyor. Ve sen istemediğin sürece, kimse senin bu duygularına zarar veremez. Senin bu duygusal zırhın, seni hayatın tüm zorluklarına karşı koruyor.

Senin duyguların çoktan ölmüş!

Bir zamanlar neşe dolu, hayat dolu biriydin. Ama artık o duyguların, o enerjinin hiçbir izi yok. Sessizliğin içerisinde kaybolmuş, duygusal bir hibernasyona girmişsin. Yaşadığın deneyimler, anılar, hepsi sanki bir başkasının hikayesi gibi geliyor sana. Geçmişte yaşadığın acılar, geleceğe dair endişelerin, artık seni daha fazla yıpratmıyor çünkü duygusal bir duvar örmüşsün etrafına. Duyguların, bir zamanlar seni yönlendiren, hayatına anlam katan şeylerdi. Ama şimdi, onlar sadece seni daha da zayıflatan, seni daha da içine çeken birer kara delik. Sevgi, neşe, mutluluk... Bunlar artık senin için birer yabancı. Birinin sana karşı sevgi hissetmesi, senin birine karşı sevgi hissetmen, artık senin için anlamsız. Çünkü duyguların, bir zamanlar seni besleyen, seni güçlendiren şeyler, artık seni daha da zayıflatan, seni daha da yıkan birer silah haline geldi. Kötü duygular ise seni farklı bir insana dönüştürüyor. Öfke, nefret, kıskançlık... Bunlar artık senin yeni dostların, senin yeni rehberlerin. Çünkü duyguların, bir zamanlar seni koruyan, seni yönlendiren şeyler, artık seni daha da yıkan, seni daha da içine çeken birer düşman haline geldi. Duyguların ölmüş çünkü yaşadıkların, hissettiklerin, seni daha fazla taşıyamamış. Duyguların, bir zamanlar seni hayata bağlayan, senin hayatının anlamı olan şeyler, artık seni daha da yıkan, seni daha da içine çeken birer yük haline geldi. Duyguların ölmüş çünkü sen, onları taşıyamamış, onları kaldıramamışsın.

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