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Sen Hangi Öğünü Atlamıyorsun?

Sen Hangi Öğünü Atlamıyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 15:01

Yemek yemeyi herkes çok sever. Ama herkesin favorin bir öğünü vardır öyle değil mi? Senin favori öğünün hangisi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Uyandığında ilk düşündüğün ne olur?

3. Uyandığında ilk düşündüğün ne olur?

4. Hayatın boyunca tek bir öğün yiyeceksin hangisini seçersin?

5. Yemeğin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?

5. Yemeğin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?
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6. Peki sağlıklı beslendiğini düşünüyor musun?

7. Açken ruh halin nasıl olur?

8. Peki bunlardan birini seç bakalım!

9. Favori baharatını seçer misin?

10. Son olarak tatlıyla aran nasıl?

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Sen kahvaltıyı atlamıyorsun!

Sen kahvaltıyı atlamıyorsun!

Kahvaltı senin için bir ritüel, bir yaşam biçimi. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanır, mutfakta kendine ait bir köşede, güne enerjik bir başlangıç yapmak için kahvaltı hazırlamaya başlarsın. Senin için kahvaltı sadece bir öğün değil, aynı zamanda güne merhaba demek, yeni bir güne enerjik bir başlangıç yapmak demek. Kahvaltı sofrasında çeşit çeşit lezzetler olmalı. Taze demlenmiş bir çay, mis gibi kokan taze ekmek, çeşit çeşit peynirler, yeşillikler, zeytinler, rengarenk reçeller... Her birini özenle seçer, sofrana taşırsın. Kahvaltıda ne olursa olsun eksik olmaması gereken bir şey varsa, o da senin sevgin ve özenin. Kahvaltı yapmadan güne başlamak senin için düşünülemez. Çünkü kahvaltı, senin enerjini topladığın, güne hazırlandığın bir an. Kahvaltı yapmadan güne başlamak, senin için bir günü eksik yaşamak demek gibi. Bu yüzden kahvaltı, senin için vazgeçilmez bir öğün.

Sen öğle yemeğini atlamıyorsun!

Sen öğle yemeğini atlamıyorsun!

Öğle yemeği saatlerin, senin için adeta bir bayram havasında geçiyor. Bu öğünü asla atlamıyorsun, çünkü öğle yemeği senin için çok daha fazlası. Güneşin tam tepede olduğu bu saatlerde, bir yandan işlerinle meşgulken bir yandan da midenin gürültülerini duymaya başladığında, bilirsin ki öğle yemeği vakti gelmiştir. Öğle yemeği, senin için sadece bir öğün değil, aynı zamanda bir ritüel. Her ne kadar yoğun bir tempoda çalışıyor olsan da, bu öğünü atlamamak konusunda oldukça kararlısın. Ne de olsa, bu senin en sevdiğin öğün. Belki de bu yüzden, öğle yemeğinde yediğin yemeklerin lezzetini daha çok hissediyorsun. Öğle yemeği saatlerinde, bir an için tüm stresini unutup, sadece lezzetin ve keyfin peşinden gidiyorsun. Bu öğün, senin için bir nevi günlük kaçış noktan. İşte bu yüzden, öğle yemeği senin için vazgeçilmez bir ritüel ve en sevdiğin öğün olmayı sürdürüyor.

Sen ara öğünü atlamıyorsun!

Sen ara öğünü atlamıyorsun!

Ara öğünler, senin için sadece bir yemek zamanı değil, adeta bir yaşam biçimi. Her bir atıştırmalığın, damak zevkine hitap eden bir lezzet şöleni olduğunu düşünürsün. Gün boyunca enerji seviyeni yüksek tutmak için, belki de canın sıkıldığında bir şeyler yemek için ya da belki de sadece ağzının tadını bilen biri olduğun için, atıştırmalıklar senin en büyük kurtarıcın olmuştur. Tatlı mı, tuzlu mu, çıtır mı, yoksa yumuşacık mı olsun; senin için önemli olan tek şey, lezzetli bir şeyler yemek. Bir çikolata parçası, bir avuç cips, bir dilim kek ya da bir porsiyon meyve... Hangisi olursa olsun, senin için önemli olan, lezzetli bir şeyler yemek ve bu anın tadını çıkarmak. Atıştırmalıklar, senin hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda ve bu durumdan oldukça memnun görünüyorsun.

Sen akşam yemeğini atlamıyorsun!

Sen akşam yemeğini atlamıyorsun!

Akşam yemeği, senin için bir ritüel, bir yaşam tarzı. Güneş batarken, günün tüm stresini geride bırakıp, kendini lezzetli bir sofranın kollarına bırakmanın zamanı gelmiş demektir. Akşam yemeği, senin için sadece bir öğün değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Bu yüzden, hiçbir zaman akşam yemeğini atlamamalısın. Bir yandan sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurgularken, diğer yandan da bu öğünün sosyal ve psikolojik boyutlarını hatırlatmak gerekir. Akşam yemeği, ailen ve dostlarınla birlikte geçirilen kaliteli zamanın adıdır. Bu öğün, tüm günün yorgunluğunu atmanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin ve bir sonraki güne enerjik başlamanın en güzel yoludur. Dolayısıyla, akşam yemeği senin için bir vazgeçilmez. Sadece miden için değil, ruhun için de bir şölen olan bu öğünü atlamak, hem sağlığını hem de sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, ne olursa olsun, akşam yemeğini atlamamalısın.

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