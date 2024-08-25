Sen Hangi Öğünü Atlamıyorsun?
Sen Hangi Öğünü Atlamıyorsun?
Yemek yemeyi herkes çok sever. Ama herkesin favorin bir öğünü vardır öyle değil mi? Senin favori öğünün hangisi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Uyandığında ilk düşündüğün ne olur?
4. Hayatın boyunca tek bir öğün yiyeceksin hangisini seçersin?
5. Yemeğin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?
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6. Peki sağlıklı beslendiğini düşünüyor musun?
7. Açken ruh halin nasıl olur?
8. Peki bunlardan birini seç bakalım!
9. Favori baharatını seçer misin?
10. Son olarak tatlıyla aran nasıl?
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Sen kahvaltıyı atlamıyorsun!
Sen öğle yemeğini atlamıyorsun!
Sen ara öğünü atlamıyorsun!
Sen akşam yemeğini atlamıyorsun!
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