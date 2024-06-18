Sen Hangi Euro 2024 Yıldızısın?
Sen Hangi Euro 2024 Yıldızısın?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Euro 2024 geldi çattı! Başta Avrupanın olduğu kadar dünyanın da gözleri bu turnuvada. Peki, sen Euro 2024'te forma giyen yıldız futbolculardan biri olsaydın bu hangisi olurdu? Testi çöz, hangi Euro 2024 yıldızı olduğunu söyleyelim!
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1. Öncelikle futbolla olan ilişkine dair biraz fikir sahibi olalım...
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2. Peki, bir maç öncesi ritüelin olsa bu ne olurdu?
3. Baskı ve stresli bir maçta nasıl bir futbol stilin olurdu?
4. Gol sonrası kutlaman nasıl olurdu?
5. Peki, ayaklarını titretecek kadar yoğun bir tribün baskısı altında oynarken?
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