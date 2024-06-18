Tebrikler, tercihlerine göre sen Euro 2024'te forma giyen bir yıldız olsaydın Cristiano Ronaldo olurdun. Hırsın, azmin ve futbol aşkınla her zaman en iyisi olmak için çalışırdın. Yaş sadece bir rakam olurdu senin için; her zaman formda ve zirvede kalmayı başarırdın. Sahada gösterdiğin liderlik, inanılmaz fiziksel yeteneklerin ve bitiriciliğinle takımına ilham verirdin. Sen, futbol dünyasının yaşayan efsanesi ve vazgeçilmez bir ikonu olurdun! 🐐⚽