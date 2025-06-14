Sen Evdeki Hangi Odaya Aitsin?

Yatak odası dendiğinde akla sadece uyumak geliyor olabilir ama senin için burası uyumaktan daha fazlası. Günün sonunda kapını kapatmak, üzerindeki yükleri bir kenara bırakmak ve ışıkları kısıp kafandaki düşünceleri yavaşlatmak sana çok iyi geliyor. Senin gibi insanlar için bu alan bir nevi sığınak. Belki kalabalık bir hayatın var, belki de sürekli bir şeylerle ilgileniyorsun ama ne olursa olsun bir noktada 'Artık bana ait bir sessizlik lazım.' diyorsun. Senin enerjin dışa dönük olsa bile içeri çekilmeden tam şarj olmuyorsun. Bu yüzden yatak odası senin için sadece fiziksel değil, ruhsal bir alan. Estetikle kafayı bozmuş değilsin ama her şeyin bir anlamı olsun istiyorsun. O kitap orada dursun çünkü sevdiğin biri hediye etmişti. O yastık orada olsun çünkü tam senin başını yaslayacağın yer. Her eşya bir şey anlatıyor. Belki kimse fark etmiyor ama sen fark ediyorsun, bu da yeter.