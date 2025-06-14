Sen Evdeki Hangi Odaya Aitsin?
Ev dediğin dört duvar değil ki... Mutfağı kahveyle, salonu dizi molalarıyla ve banyosu küçük kaçamaklarla dolu. Peki senin enerjin evin neresine daha çok yakışıyor? Merak ettik ve bunun için eğlenceli bir test hazırladık!
Cevabı görmek istiyorsan hemen soruları cevaplamaya başlayabilirsin. 👇
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1. Bir pazar gününü düşün. O gün hiçbir işin yok ve tüm günün sana ait. Sabah saatlerini nasıl geçirirsin?
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2. Devam edelim! Sık sık görüştüğün bir arkadaş grubun sizin evde toplanmak istiyor. Planını öğrenebilir miyiz?
3. Güzel. 🤩 Şimdi şunu soralım: Modunun düşük olduğu bir günde evde hangi aktivite sana iyi geliyor?
4. Dürüst ol: Dışarıda çok zaman geçirdiğinde bir bahane ile hemen eve gitmek istediğin oluyor mu?
5. Eve geldiğinde ayakkabılarını çıkarır çıkarmaz kafanda hangi düşünce geçiyor?
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6. Kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı! Evi temizlemeye başladığında bu alanların hangisinden ilk olarak başlıyorsun?
7. Ev arkadaşın ya da bir yakın arkadaşın sende kalmaya geliyor. Hazırlık yaparken neye öncelik verirsin?
8. Son sorudayız! Çok yorgun olduğun bir gün flörtün seni kahve içmeye davet ediyor ama yatak sıcacık... Buluşmaya gider misin?
Mutfak!
Oturma odası!
Yatak odası!
Balkon!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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