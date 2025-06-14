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Sen Evdeki Hangi Odaya Aitsin?

etiket Sen Evdeki Hangi Odaya Aitsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 11:03

Ev dediğin dört duvar değil ki... Mutfağı kahveyle, salonu dizi molalarıyla ve banyosu küçük kaçamaklarla dolu. Peki senin enerjin evin neresine daha çok yakışıyor? Merak ettik ve bunun için eğlenceli bir test hazırladık!

Cevabı görmek istiyorsan hemen soruları cevaplamaya başlayabilirsin. 👇

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1. Bir pazar gününü düşün. O gün hiçbir işin yok ve tüm günün sana ait. Sabah saatlerini nasıl geçirirsin?

2. Devam edelim! Sık sık görüştüğün bir arkadaş grubun sizin evde toplanmak istiyor. Planını öğrenebilir miyiz?

3. Güzel. 🤩 Şimdi şunu soralım: Modunun düşük olduğu bir günde evde hangi aktivite sana iyi geliyor?

4. Dürüst ol: Dışarıda çok zaman geçirdiğinde bir bahane ile hemen eve gitmek istediğin oluyor mu?

5. Eve geldiğinde ayakkabılarını çıkarır çıkarmaz kafanda hangi düşünce geçiyor?

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6. Kafamızda bir şeyler canlanmaya başladı! Evi temizlemeye başladığında bu alanların hangisinden ilk olarak başlıyorsun?

7. Ev arkadaşın ya da bir yakın arkadaşın sende kalmaya geliyor. Hazırlık yaparken neye öncelik verirsin?

8. Son sorudayız! Çok yorgun olduğun bir gün flörtün seni kahve içmeye davet ediyor ama yatak sıcacık... Buluşmaya gider misin?

Mutfak!

Senin için ev demek, sürekli bir şeylerin piştiği, döküldüğü ama aynı zamanda paylaşıldığı bir yer. Elin hep bir bardakta ya da dolap kapağında. Kafanı dinlemek için illa bir köşe aramana gerek yok; bazen mutfakta ayakta yenmiş bir sandviç bile terapi gibi gelebiliyor. Çünkü sen çözüm odaklısın. İşlevsellik senin temel dekorasyon kriterin. Bir şey hem güzel görünsün hem kullanışlı olsun diyorsun!

Oturma odası!

Oturma odası!

Oturma odasına dair bildiğimiz tek şey varsa o da senin orada rahat olduğun! Evde günün yorgunluğunu atmak, telefonu bir kenara bırakıp battaniyenin altına kıvrılmak, arkadaşlarını ağırlarken bile hafif bir fonda kendi konforunu yaşamak… İşte sen bu havayı iyi biliyorsun. Oturma odası senin merkez üssün gibi bir şey. Dışarıda ne olmuş, işler nasıl gitmiş, kim ne demiş... Bütün bunları düşünmek için ideal bir alan değil burası. Çünkü burada sadece kendinle meşgulsün. Ama bu “Her şeyden kaçmak.” değil, daha çok “Her şeyi sindirmek.” Hafif bir müzik, loş bir ışık, ayaklarını uzattığın bir koltuk... Hepsi bir bütün senin için. Ayrıca sosyallik de senin doğanda var. Arkadaşlar geldiğinde 'Ay nereye oturacağım?' değil, 'Gel sana en rahat köşeyi göstereyim.' diyorsun. Evini paylaşmayı seviyorsun ama kuralların var. Misafirlik değil, “Gel ve sen de rahat et.” hissi veriyorsun.

Yatak odası!

Yatak odası!

Yatak odası dendiğinde akla sadece uyumak geliyor olabilir ama senin için burası uyumaktan daha fazlası. Günün sonunda kapını kapatmak, üzerindeki yükleri bir kenara bırakmak ve ışıkları kısıp kafandaki düşünceleri yavaşlatmak sana çok iyi geliyor. Senin gibi insanlar için bu alan bir nevi sığınak. Belki kalabalık bir hayatın var, belki de sürekli bir şeylerle ilgileniyorsun ama ne olursa olsun bir noktada 'Artık bana ait bir sessizlik lazım.' diyorsun. Senin enerjin dışa dönük olsa bile içeri çekilmeden tam şarj olmuyorsun. Bu yüzden yatak odası senin için sadece fiziksel değil, ruhsal bir alan. Estetikle kafayı bozmuş değilsin ama her şeyin bir anlamı olsun istiyorsun. O kitap orada dursun çünkü sevdiğin biri hediye etmişti. O yastık orada olsun çünkü tam senin başını yaslayacağın yer. Her eşya bir şey anlatıyor. Belki kimse fark etmiyor ama sen fark ediyorsun, bu da yeter.

Balkon!

Balkon!

Senin hayatın ne tam içeride, ne tam dışarıda. Böyle arada kalmış gibi duran ama aslında tam da orası olduğu için rahat ettiğin bir alan var: Balkon. Sana '?vin neresindesin?' desek muhtemelen bir battaniyeye sarılmış, çayını almış ve dışarıyı izlerken buluruz. Senin doğanda biraz mesafe var. İnsanları seviyorsun ama hep bir adım geriden, biraz uzaktan bakıyorsun. Herkese açık değilsin ama kendini anlatman da zor değil. Sadece zamanlaman var ve senin alanına kimse izinsiz giremez. Aynı zamanda çok gözlemcisin. İnsanların fark etmediği detayları fark ediyorsun. Komşunun balkonuna asılan yeni saksıyı da alt sokaktaki minibüsün değişen saatini de sen yakalıyorsun. Çünkü dikkatli birisin. Ama bu dikkat gerginlikten değil, sakinliğinden geliyor.

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Ma Belle
Ma Belle
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