Selahattin Demirtaş Kimdir? Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi ve Kaç Yıl Ceza Aldı?

1990 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren Demirtaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Bölümü'nü kazandı. Fakat bundan üç yıl sonra tekrardan sınava girdi. Bu kez 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Üniversite eğitimin ardından meslektaşı olan kardeşi Ayşegül Demirtaş ile serbest avukat olarak çalıştılar.

2004 yılında İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Diyarbakır şubesinde başkanlık yaptı. 2005 yılında ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) üyesi oldu.