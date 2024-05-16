Selahattin Demirtaş Kimdir? Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi ve Kaç Yıl Ceza Aldı?
Selahattin Demirtaş Kimdir? Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi ve Kaç Yıl Ceza Aldı?
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 'Kobani' davası ile gündemde yer alıyor. 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin, aralarında HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Siyasi yaşamı boyunca pek çok parti, vakıf ve dernekte görev alan siyasetçinin hayatı ve kaç yıl ceza aldığı ise merak edildi. Peki Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Kaç yıl ceza aldı?
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