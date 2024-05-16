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Selahattin Demirtaş Kimdir? Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi ve Kaç Yıl Ceza Aldı?

Selahattin Demirtaş Kimdir? Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi ve Kaç Yıl Ceza Aldı?

Selahattin Demirtaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.05.2024 - 18:41

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 'Kobani' davası ile gündemde yer alıyor. 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin, aralarında HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Siyasi yaşamı boyunca pek çok parti, vakıf ve dernekte görev alan siyasetçinin hayatı ve kaç yıl ceza aldığı ise merak edildi. Peki Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Kaç yıl ceza aldı? 

İşte detaylar...

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Selahattin Demirtaş Kimdir?

Selahattin Demirtaş Kimdir?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Sadiye ve Tahir çiftinin 7 çocuğundan biri olan Demirtaş, küçük yaşta ailesiyle birlikte Elazığ'dan Diyarbakır'a göç etti. 

Küçük yaşlarda babasının tesisat dükkanında çalışmaya başlayan Demirtaş, ilkokul ve ortaokul eğitimini Diyarbakır'da tamamladı.

Selahattin Demirtaş'ın Eğitimini Nedir?

Selahattin Demirtaş'ın Eğitimini Nedir?

1990 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren Demirtaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Bölümü'nü kazandı. Fakat bundan üç yıl sonra tekrardan sınava girdi. Bu kez 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Üniversite eğitimin ardından meslektaşı olan kardeşi Ayşegül Demirtaş ile serbest avukat olarak çalıştılar.

2004 yılında İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Diyarbakır şubesinde başkanlık yaptı. 2005 yılında ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) üyesi oldu.

Selahattin Demirtaş'ın Siyasi Hayatı

Selahattin Demirtaş'ın Siyasi Hayatı

2007 yılında Demokratik Toplum Partisi'ne katılan Demirtaş, 22 Temmuz 2007 tarihinde Diyarbakır milletvekili seçildi. Fakat partinin kapatılmasıyla birlikte Barış ve Demokrasi Partisi'ne katıldı. 2010 yılında Gültan Kışanak ile BDP'nin eş genel başkanlığına seçildi.

2012 yılında BDP ile birlikte HDP'ye katıldı ve 2014 yılında Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) eş genel başkanlığına seçildi. 

HDP'de eş genel başkan olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. 2015 yılında genel seçimlerde ise İstanbul'dan milletvekili adayı oldu. 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılarak 3.sırada yer aldı.

Selahattin Demirtaş'ın Eşi Kimdir?

Selahattin Demirtaş'ın Eşi Kimdir?

Selahattin Demirtaş, 2002 senesinde Başak Demirtaş ile nikah masasına oturdu. Çiftin Delal ve Dılda adında iki kızı vardır. 

Siyasetçiliğin ve avukatlığının yanında yazarlıkta yapan Demirtaş, Seher ve Devran adında iki kitap kaleme almıştır.

Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi?

Selahattin Demirtaş Neden Hapse Girdi?

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 9 HDP milletvekili ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'terör örgütü üyesi olmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'örgüt adına suç işlemek' gibi iddialarla gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

 2017 senesinde ise Doğubayazıt 2.Asliye Mahkemesi tarafından ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum, organlarını aşağılamak suçundan'' 5 ay hapis cezası daha adlı.

2018 yılında İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tarafından yapılan Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan ötürü görülen duruşmada  ''Terör örgütü propagandası'' yapmak suçuyla 4 yıl 8 ay daha ceza aldı. Daha sonra ana davada tahliye kararı çıksa da başka davalardan dolayı tahliye edilmedi.

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Selahattin Demirtaş Kaç Yıl Hapis Cezası Aldı?

Selahattin Demirtaş Kaç Yıl Hapis Cezası Aldı?

Son olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen, kamuoyunda 'Kobani' veya '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen; 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'a çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verildi.

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