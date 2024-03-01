Sekiz Ay Boyunca Uyguladığım Doğal Yöntemlerle Saç Dökülmesinin Önüne Nasıl Geçtim?

Kullanıcı, sekiz ay arayla çektiği fotoğrafları paylaşarak şu sözleri söyledi: 'Dökülmenin kötüleştiğini fark ediyordum ancak nedenini gerçekten anlayamadım. Yemek yeme alışkanlığım düzenliydi; sağlıklı gıdalar tüketiyordum. Bol bol uyudum ve güneş ışığı aldım. Günlük egzersiz ve hareket de yapıyordum. Çoğu testime göre çok sağlıklıydım. Saçlarımın bu kadar hızlı dökülmesi mantıklı değildi. Birkaç hafta boyunca her sabah saçımı taradığımda, öbek öbek saç dökülüyordu. Saçlarımın son halinin fotoğrafını çektiğimde ciddiyeti gördüm ve çok endişelendim. Saçlarım kırılgan, yağlı ve dağınıktı. Biraz düşününce saçlarıma pek iyi bakmadığımı fark ettim. Duş filtresi kullanıyordum ancak şampuan kullanımım nadirdi.'