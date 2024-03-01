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Sekiz Ay Boyunca Uyguladığım Doğal Yöntemlerle Saç Dökülmesinin Önüne Nasıl Geçtim?

Sekiz Ay Boyunca Uyguladığım Doğal Yöntemlerle Saç Dökülmesinin Önüne Nasıl Geçtim?

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.03.2024 - 15:11

Saç dökülmesinden muzdarip olan Twitter kullanıcısı, sekiz ay boyunca uyguladığı doğal yöntemleri anlatttı. Gözle görünür değişimine ve uyguladığı yöntemlere gelin birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://twitter.com/MichaelAmmons/sta...
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Saç dökülmesi, özellikle ilerleyen yaşlarda birçok kişinin karşı karşıya kaldığı problemler arasında yer alıyor. Twitter'da paylaşım yapan kullanıcı ise ilaç kullanmadan saç dökülmesini önlemenin yolunu paylaştı. Gelin kullanıcının sözlerine birlikte bakalım...

Saç dökülmesi, özellikle ilerleyen yaşlarda birçok kişinin karşı karşıya kaldığı problemler arasında yer alıyor. Twitter'da paylaşım yapan kullanıcı ise ilaç kullanmadan saç dökülmesini önlemenin yolunu paylaştı. Gelin kullanıcının sözlerine birlikte bakalım...

Kullanıcı, sekiz ay arayla çektiği fotoğrafları paylaşarak şu sözleri söyledi: 'Dökülmenin kötüleştiğini fark ediyordum ancak nedenini gerçekten anlayamadım. Yemek yeme alışkanlığım düzenliydi; sağlıklı gıdalar tüketiyordum. Bol bol uyudum ve güneş ışığı aldım. Günlük egzersiz ve hareket de yapıyordum. Çoğu testime göre çok sağlıklıydım. Saçlarımın bu kadar hızlı dökülmesi mantıklı değildi. Birkaç hafta boyunca her sabah saçımı taradığımda, öbek öbek saç dökülüyordu. Saçlarımın son halinin fotoğrafını çektiğimde ciddiyeti gördüm ve çok endişelendim. Saçlarım kırılgan, yağlı ve dağınıktı. Biraz düşününce saçlarıma pek iyi bakmadığımı fark ettim. Duş filtresi kullanıyordum ancak şampuan kullanımım nadirdi.'

"Hayatım boyunca saçlarım kısaydı, bu yüzden hiçbir zaman onunla ilgilenmek için fazla bir şey yapmak zorunda kalmadım. Saçlarım uzadıkça daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu fark etmedim."

"Hayatım boyunca saçlarım kısaydı, bu yüzden hiçbir zaman onunla ilgilenmek için fazla bir şey yapmak zorunda kalmadım. Saçlarım uzadıkça daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu fark etmedim."

Vücutla ilgili pek çok şeyin büyük ölçüde iyileştirilebileceğine ya da en azından doğru adımlarla etkinin hafifletilebileceğine inanıyorum. Böylece doğru yöntemleri bulmaya odaklandım. İlk önce doğal şampuan arayışına girdim. Piyasada bir sürü harika seçenek var ama benim favorilerim Fountainhead'in Honey Maca Kök Şampuanı...

"Haftada en az 1 kez, tercihen 2 kez şampuanla saçınızı yıkayın. Daha sonra FountainHead'den Biberiye/Lavanta Yağını saç çizgisine ve saç derisine haftada 1-2 kez uygulamaya başladım. Her alanda yalnızca birkaç damla yeterli olacaktır...

"Haftada en az 1 kez, tercihen 2 kez şampuanla saçınızı yıkayın. Daha sonra FountainHead'den Biberiye/Lavanta Yağını saç çizgisine ve saç derisine haftada 1-2 kez uygulamaya başladım. Her alanda yalnızca birkaç damla yeterli olacaktır...

Kan akışı için duşta kendime 3-5 dakikalık saç derisi masajı yapmaya başladım. Daha da önemlisi her gün (sabah, öğle, akşam) bol güneş ışığı altında geçirdim. Hava karardıktan sonra yapay mavi ışığı en aza indirme konusunda da gayretli olduğumu belirtmekte fayda var. Haftada bir kez duşta 2 tam yumurtayla yumurta maskesi yapıp en az 5 dakika beklettim. Yumurtalar besin açısından yoğundur ve saçınızın/kafa derinizin besinlere ihtiyacı vardır. Son olarak, bir duş filtresine ihtiyacınız var. Musluk suyu, günümüzde karşılaştığımız en yaygın toksin kaynaklarından biridir ve cildinizin gözenekleri tarafından kolayca emilir...

"Artık taradığımda, bir iki tel saç dökülüyor. Saçlarım daha dolgun, daha yumuşak ve daha güçlü. Saç dökülmesini fark ettiğiniz an doğru adımlarla eski sağlıklı görünümüne kavuşabilirsiniz."

"Artık taradığımda, bir iki tel saç dökülüyor. Saçlarım daha dolgun, daha yumuşak ve daha güçlü. Saç dökülmesini fark ettiğiniz an doğru adımlarla eski sağlıklı görünümüne kavuşabilirsiniz."

Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraflardaki gözle görülür fark hepimizi etkiledi.

Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraflardaki gözle görülür fark hepimizi etkiledi.

Kullanıcının kullandığı ürünleri ve uyguladığı yöntemleri şöyle sıralayalım:

  • Doğal Şampuan;

  • Biberiye/Lavanta Yağı;

  • Duş Filtresi;

  • Yumurta Maskeleri;

  • Saç Derisi Masajları;

  • Güneş Işığı Terapisi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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