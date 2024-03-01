Sekiz Ay Boyunca Uyguladığım Doğal Yöntemlerle Saç Dökülmesinin Önüne Nasıl Geçtim?
Sekiz Ay Boyunca Uyguladığım Doğal Yöntemlerle Saç Dökülmesinin Önüne Nasıl Geçtim?
Kaynak: https://twitter.com/MichaelAmmons/sta...
Saç dökülmesinden muzdarip olan Twitter kullanıcısı, sekiz ay boyunca uyguladığı doğal yöntemleri anlatttı. Gözle görünür değişimine ve uyguladığı yöntemlere gelin birlikte bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Saç dökülmesi, özellikle ilerleyen yaşlarda birçok kişinin karşı karşıya kaldığı problemler arasında yer alıyor. Twitter'da paylaşım yapan kullanıcı ise ilaç kullanmadan saç dökülmesini önlemenin yolunu paylaştı. Gelin kullanıcının sözlerine birlikte bakalım...
"Hayatım boyunca saçlarım kısaydı, bu yüzden hiçbir zaman onunla ilgilenmek için fazla bir şey yapmak zorunda kalmadım. Saçlarım uzadıkça daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu fark etmedim."
"Haftada en az 1 kez, tercihen 2 kez şampuanla saçınızı yıkayın. Daha sonra FountainHead'den Biberiye/Lavanta Yağını saç çizgisine ve saç derisine haftada 1-2 kez uygulamaya başladım. Her alanda yalnızca birkaç damla yeterli olacaktır...
"Artık taradığımda, bir iki tel saç dökülüyor. Saçlarım daha dolgun, daha yumuşak ve daha güçlü. Saç dökülmesini fark ettiğiniz an doğru adımlarla eski sağlıklı görünümüne kavuşabilirsiniz."
Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraflardaki gözle görülür fark hepimizi etkiledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda