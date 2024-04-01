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Şehrini Kırmızıya Boyayanlardan Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Oy Tercihlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Şehrini Kırmızıya Boyayanlardan Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Oy Tercihlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.04.2024 - 19:38

Bakalım gıcır gıcır Nisan ayının ilk Pazartesi günü seçim etkisinden çıkamayan timeline'da kimler döktürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Dünkü seçim maç heyecanıyla izlendi.

Dünkü seçim maç heyecanıyla izlendi.
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2 hafta sonra bu konu da işlenir.

2 hafta sonra bu konu da işlenir.
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İnsanoğlu böyle efendim.

İnsanoğlu böyle efendim.
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Bilkent'ten manzaralar

Bilkent'ten manzaralar
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Ebrar Karakurt'a da selam çakıldı.

Ebrar Karakurt'a da selam çakıldı.
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Neden mi?

Neden mi?
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İlçeler bile kırmızı.

İlçeler bile kırmızı.
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Hadi bakalım!

Hadi bakalım!
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Şaşırtıcı sonuçlar!

Şaşırtıcı sonuçlar!
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Talihsiz bir analiz...

Talihsiz bir analiz...

Aferin sana!

Aferin sana!
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Çok acayipti.

Çok acayipti.
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👇

👇
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Yeni karakter açıldı.

Yeni karakter açıldı.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👇

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