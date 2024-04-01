Şehrini Kırmızıya Boyayanlardan Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Oy Tercihlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Şehrini Kırmızıya Boyayanlardan Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Oy Tercihlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım gıcır gıcır Nisan ayının ilk Pazartesi günü seçim etkisinden çıkamayan timeline'da kimler döktürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Dünkü seçim maç heyecanıyla izlendi.
2 hafta sonra bu konu da işlenir.
İnsanoğlu böyle efendim.
Bilkent'ten manzaralar
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Ebrar Karakurt'a da selam çakıldı.
Neden mi?
İlçeler bile kırmızı.
Hadi bakalım!
Şaşırtıcı sonuçlar!
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Talihsiz bir analiz...
Aferin sana!
Çok acayipti.
👇
Yeni karakter açıldı.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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