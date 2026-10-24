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Seçtiğin Yemeklere Göre Ne Kadar Sorumsuzsun?

Seçtiğin Yemeklere Göre Ne Kadar Sorumsuzsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
24.10.2026 - 16:01
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Hayat bazen önemli kararlar vermeyi gerektirir, bazen de akşam yemeğinde ne yiyeceğine karar vermeyi! Peki, yemek tercihlerin senin sorumluluk anlayışın hakkında neler söylüyor? Planlarını son dakikaya mı bırakırsın, yoksa her şeyi önceden düşünür müsün? Belki de canın ne istiyorsa onu yapıyor ve sonuçlarını daha sonra düşünüyorsun. Seçtiğin yemekler üzerinden sorumluluk seviyeni keşfetmeye hazır mısın? Bakalım sen ne kadar sorumsuzsun!

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Sen sorumsuz değilsin, sadece konforuna biraz düşkünsün

Senin için hayatın tadını çıkarmak önemli. Yorucu bir günün ardından güzel bir yemek yemek, sevdiğin insanlarla vakit geçirmek ve kendini küçük ödüllerle mutlu etmek istiyorsun. Her an üretken olmak, her işi eksiksiz yapmak veya sürekli kendini kontrol etmek sana göre değil. Bazen rahatlamak ve hiçbir şeyi fazla düşünmemek istiyorsun. Dışarıdan bakıldığında bazı kararların düşüncesizce verilmiş gibi görünebilir. Örneğin evde yemek hazırlamak yerine sipariş vermen, yapman gereken bir işi biraz ertelemen veya planlarını o günkü ruh haline göre değiştirmen çevrendekilere sorumsuzca gelebilir. Ancak bu tercihler tek başına sorumsuz olduğun anlamına gelmez. Asıl önemli olan, bu davranışların hayatını ve başkalarını nasıl etkilediğidir. Yine de konfor alanının bazen seni gereğinden fazla oyaladığı bir gerçek olabilir. Bir işi yapmak yerine dinlenmeyi seçtiğinde, bunun geçici bir mola mı yoksa sürekli bir kaçış mı olduğunu düşünmelisin. Çünkü kendine iyi bakmakla sorumluluklardan uzaklaşmak arasında ince bir çizgi var.

Sen sorumluluk konusunda düşündüğünden daha iyisin

Sen, kararlarının sonuçlarını değerlendirmeye çalışan ve gerektiğinde kendini kontrol edebilen birisin. Her isteğinin peşinden hemen gitmek yerine neye ihtiyacın olduğunu düşünmeye yatkınsın. Bir şey yapmak istesen bile bunun sana uygun olup olmadığını değerlendirebilir, uzun vadede işine yarayacak kararlar almaya çalışabilirsin. Bu, hayatının her alanında kusursuz olduğun anlamına gelmiyor. Sen de zaman zaman işleri erteleyebilir, plansız harcamalar yapabilir veya son dakika kararları verebilirsin. Aradaki fark, bu davranışları fark ettiğinde kendini toparlayabilmen. Bir hata yaptığında sürekli bahane üretmek yerine durumu düzeltmenin yollarını aramaya daha yatkınsın. Bununla birlikte, sorumluluk sahibi olmak her zaman ciddi ve kontrollü davranmak demek değildir. Bazen kendine küçük kaçamaklar tanımak, sevdiğin bir yemeği yemek veya planlarını değiştirmek de hayatın bir parçasıdır. Önemli olan, bu seçimleri yaparken kendi ihtiyaçlarını ve başkalarına karşı yükümlülüklerini dengeleyebilmektir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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