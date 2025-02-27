Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Kırgınsın?
Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Kırgınsın?
Tatlılar, ruh halimizin en tatlı yansımalarıdır! Peki, seçtiğin tatlıların senin iç dünyanla bir bağlantısı olabilir mi? Belki de içten içe bir kırgınlık taşıyorsun, belki de kalbinde minik bir hüzün var. Hangi tatlıları seçtiğine göre, senin ne kadar kırgın olduğunu keşfetmeye hazır mısın?
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Senin içinde biraz kırgınlık var!
Sen her şeye, herkese çok kırgınsın!
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