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Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Kırgınsın?

Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Kırgınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 16:01

Tatlılar, ruh halimizin en tatlı yansımalarıdır! Peki, seçtiğin tatlıların senin iç dünyanla bir bağlantısı olabilir mi? Belki de içten içe bir kırgınlık taşıyorsun, belki de kalbinde minik bir hüzün var. Hangi tatlıları seçtiğine göre, senin ne kadar kırgın olduğunu keşfetmeye hazır mısın?

Hadi teste!

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Senin içinde biraz kırgınlık var!

Hayatının derinliklerinde belki de farkında bile olmadan minik bir kırgınlık taşıyorsun. Geçmişinde yaşadığın, belki de unutmak istediğin bir olay, kalbinin en kuytu köşesinde hala izlerini sürdürüyor. Bu kırgınlık, silinmiş değil, belki de silinmeyecek kadar derin ama öte yandan da üzerine gitmeye, büyütmeye değecek kadar büyük de değil. Arada bir, beklenmedik bir anda aklına düşer ve hafif bir burukluk hissi kaplar içini. Ancak sen, hayata daima pozitif bir pencereden bakan, hayatın renklerini görmeyi seven bir insansın. Bu yüzden bu kırgınlığı geride bırakmayı, onunla barışmayı ve hayatına devam etmeyi tercih ediyorsun. Tatlı seçimlerin, belki de bir çikolata parçası, belki de bir fincan sıcak çikolata, ruhunu okşayan bir iç ses gibi. Bu tatlı mola anları, kırgınlığının üzerine bir örtü gibi çekiliyor ve seni onun etkisinden koruyor. Neşeli tarafın, hayata karşı olan enerjik tutumun sayesinde bu kırgınlık seni ele geçiremiyor, ama onu tamamen unutmak, kalbinden silmek için kendine biraz daha zaman tanımalısın. Belki de bu süreçte kendini daha iyi tanıyacak, belki de kırgınlığının sebebini daha iyi anlayacaksın. Ve ileride, şimdi belki de canını sıkan bu küçük kırgınlıklar, seni daha da güçlendiren anılar, hayat dersleri haline gelecek.

Sen her şeye, herkese çok kırgınsın!

Kalbinin derinliklerinde, bir yerlerde, yıllar öncesine ait bir kırgınlık yatıyor. Belki bir zamanlar yaşadığın, belki de unutamadığın bir olay, seni derinden sarsmış ve bu hüzün, hala içinde bir yerlerde saklı duruyor. Bu kırgınlık, zaman zaman seni esir alıyor, ruhunu ağırlaştırıyor ve içinde bir yerlerde derin bir iz bırakıyor. Yaşadıkların, seni çelik gibi güçlü biri yapmış olsa da, bazen bu acılarla başa çıkmak, onları yenmek, biraz zor olabiliyor. Kendini, belki bir parça çikolata, belki bir dilim pasta ile şımartarak, bu acıyı hafifletmeye, biraz olsun rahatlamaya çalışıyorsun. Ancak bu kırgınlığın tamamen geçmesi, senin içindeki bu hüznün yerini sevince bırakması için zamana ihtiyacın var. Ancak unutma, hiçbir hüzün, hiçbir acı sonsuza kadar sürmez. İçindeki bu derin kırgınlık da, bir gün, belki daha yakın bir zamanda, belki biraz daha uzakta, ama mutlaka, yerini huzura ve yeni başlangıçlara bırakacak. Bu süreçte sabırlı ol, kendine karşı anlayışlı ve şefkatli olmaya devam et. Kendine zaman tanı, çünkü her şey zamanla daha iyi olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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