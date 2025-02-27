Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Kırgınsın?

Hayatının derinliklerinde belki de farkında bile olmadan minik bir kırgınlık taşıyorsun. Geçmişinde yaşadığın, belki de unutmak istediğin bir olay, kalbinin en kuytu köşesinde hala izlerini sürdürüyor. Bu kırgınlık, silinmiş değil, belki de silinmeyecek kadar derin ama öte yandan da üzerine gitmeye, büyütmeye değecek kadar büyük de değil. Arada bir, beklenmedik bir anda aklına düşer ve hafif bir burukluk hissi kaplar içini. Ancak sen, hayata daima pozitif bir pencereden bakan, hayatın renklerini görmeyi seven bir insansın. Bu yüzden bu kırgınlığı geride bırakmayı, onunla barışmayı ve hayatına devam etmeyi tercih ediyorsun. Tatlı seçimlerin, belki de bir çikolata parçası, belki de bir fincan sıcak çikolata, ruhunu okşayan bir iç ses gibi. Bu tatlı mola anları, kırgınlığının üzerine bir örtü gibi çekiliyor ve seni onun etkisinden koruyor. Neşeli tarafın, hayata karşı olan enerjik tutumun sayesinde bu kırgınlık seni ele geçiremiyor, ama onu tamamen unutmak, kalbinden silmek için kendine biraz daha zaman tanımalısın. Belki de bu süreçte kendini daha iyi tanıyacak, belki de kırgınlığının sebebini daha iyi anlayacaksın. Ve ileride, şimdi belki de canını sıkan bu küçük kırgınlıklar, seni daha da güçlendiren anılar, hayat dersleri haline gelecek.