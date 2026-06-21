Seçtiğin Tatlı Seni Paramparça Eden Şeyi Söylüyor!
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Tatlı seçimleri sadece damak zevkini değil, bazen duygusal dünyanı da ele verebilir. Kimi zaman en sevdiğin lezzetin ardında geçmişten kalan kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ya da en hassas yönlerin saklı olabilir. Seçimlerini yap ve seni içten içe en çok yaralayan şeyin ne olduğunu eğlenceli bir şekilde öğren!
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Seçtiğin Tatlı Seni Paramparça Eden Şeyi Söylüyor!
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