Seçtiğin Pizzaya Göre Ne Kadar Karmaşıksın?

Senin için 'karmaşık' kelimesi neredeyse az kalıyor. Çünkü senin zihninde aynı anda birkaç farklı düşünce, duygu ve ihtimal yaşayabiliyor. Bir olayın yalnızca ne olduğuyla ilgilenmiyorsun. Neden olduğunu, başka türlü olup olamayacağını, insanların gerçek niyetlerinin ne olduğunu ve bunun ileride nereye varabileceğini de düşünüyorsun. Duyguların da oldukça katmanlı. Aynı anda hem birini özleyip hem ona kızabilir, hem bir yere gitmek isteyip hem de evde kalmayı tercih edebilirsin. Bu çelişkiler seni tutarsız yapmıyor. Sadece olayları tek bir duyguyla değerlendirmediğini gösteriyor.