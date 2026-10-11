article/comments
article/share
Haberler
Test
Yemek Testleri
, Kişilik Testleri
Seçtiğin Pizzaya Göre Ne Kadar Karmaşıksın?

Seçtiğin Pizzaya Göre Ne Kadar Karmaşıksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
11.10.2026 - 09:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pizza seçmek dışarıdan bakınca oldukça basit bir karar gibi görünüyor. Ancak bazen seçtiğimiz malzemeler bile karakterimiz hakkında küçük ipuçları verebilir. Klasik sevenler, her şeyi bir arada isteyenler, farklı tatları denemekten çekinmeyenler veya 'Ne kadar çok malzeme, o kadar iyi' diyenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

%15 Karmaşıksın: Margherita Gibi Net ve Sade

Senin iç dünyan oldukça anlaşılır. Her şeyi gereğinden fazla düşünmek, insanların davranışlarının altında yüzlerce anlam aramak veya hayatını sürekli karmaşık hale getirmek sana göre değil. Ne istediğini bildiğinde onun peşinden gidiyorsun ve gereksiz ayrıntılarla kendini yormuyorsun. Tıpkı klasik bir Margherita gibi sende de fazla gösteriş yok. Ama bu kesinlikle sıradan olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, sen sadeliğin içindeki kaliteyi fark edenlerdensin. Herkes daha fazlasını isterken sen bazen 'Bunun daha fazlasına gerçekten ihtiyacı var mı?' diye düşünebiliyorsun.

%30 Karmaşıksın: Tatlı Bir Bilmece Gibisin

Sen ilk bakışta oldukça kolay çözülebilen biri gibi görünüyorsun. Fakat seni gerçekten tanımaya başlayan insanlar, aslında içinde düşündüklerinden çok daha fazla şey olduğunu fark ediyor. Duygularını hemen dışarıya göstermiyorsun. Bir konuda ne hissettiğini anlaman bile bazen zaman alabiliyor. Çünkü önce yaşananları değerlendiriyor, sonra kendi duygularını anlamlandırmaya çalışıyorsun. İnsan ilişkilerinde de biraz seçicisin. Herkese aynı yakınlığı göstermiyorsun. Güvendiğin insanlara oldukça sıcak davranırken, sana yabancı olan kişilere karşı daha kontrollü olabiliyorsun.

%50 Karmaşıksın: İçinde Birkaç Farklı Sen Var

%50 Karmaşıksın: İçinde Birkaç Farklı Sen Var

Senin kişiliğinde birbirinden farklı taraflar aynı anda yaşayabiliyor. Bir gün son derece sosyal ve enerjik olabilirken başka bir gün kendi dünyana çekilmek isteyebilirsin. Bir konuda çok net davranırken başka bir konuda karar vermekte zorlanabilirsin. Bu durum seni kararsız biri yapmıyor. Daha çok, olaylara tek bir açıdan bakmadığını gösteriyor. Bir karar vermeden önce farklı ihtimalleri düşünüyorsun ve bu nedenle bazen dışarıdan bakıldığında ne istediğin tam olarak anlaşılmayabiliyor. Duygusal dünyan da oldukça hareketli. Mutlu olduğunda bunu yoğun yaşayabilir, kırıldığında ise uzun süre düşünebilirsin. İnsanların söylediklerinden çok, söylemedikleri şeyleri de fark etmeye çalışıyorsun.

%65 Karmaşıksın: Zihnin Sürekli Çalışıyor

Senin beyninin 'düşünmeyi bırak' butonu pek çalışmıyor. Bir olay yaşandığında yalnızca yaşananı kabul etmek yerine neden olduğunu, bundan sonra ne olacağını ve başka nasıl gelişebileceğini düşünüyorsun. Birinin sana attığı mesajın tonunu bile analiz edebilir, bir konuşmanın üzerinden saatler geçtikten sonra 'Acaba bunu neden söyledi?' diye düşünebilirsin. Bu özelliğin seni oldukça gözlemci biri yapıyor. İnsanların davranışlarındaki küçük değişimleri fark ediyorsun. Birinin normalden farklı davrandığını çoğu zaman çevrendeki insanlardan önce anlayabiliyorsun.

%80 Karmaşıksın: Çözmesi Zor Bir Gurme Pizza

Senin kişiliğini tek bir kelimeyle açıklamak neredeyse mümkün değil. Çünkü sende birbirinden farklı görünen birçok özellik aynı anda bulunuyor. Bir yandan oldukça mantıklı ve kontrollü olabilirken diğer yandan duyguların devreye girdiğinde tamamen farklı davranabilirsin. İnsanların seni tam olarak çözmesi bu yüzden kolay değil. Sen de kendini her zaman tamamen anlayamayabiliyorsun. Bir konuda neden böyle hissettiğini sonradan fark ettiğin zamanlar olabilir. Bazen bir karar verip birkaç saat sonra kararının arkasındaki gerçek nedeni sorgulayabilirsin.

%100 Karmaşıksın: Kafanın İçinde Ayrı Bir Evren Var

Senin için 'karmaşık' kelimesi neredeyse az kalıyor. Çünkü senin zihninde aynı anda birkaç farklı düşünce, duygu ve ihtimal yaşayabiliyor. Bir olayın yalnızca ne olduğuyla ilgilenmiyorsun. Neden olduğunu, başka türlü olup olamayacağını, insanların gerçek niyetlerinin ne olduğunu ve bunun ileride nereye varabileceğini de düşünüyorsun. Duyguların da oldukça katmanlı. Aynı anda hem birini özleyip hem ona kızabilir, hem bir yere gitmek isteyip hem de evde kalmayı tercih edebilirsin. Bu çelişkiler seni tutarsız yapmıyor. Sadece olayları tek bir duyguyla değerlendirmediğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın