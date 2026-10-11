Seçtiğin Pizzaya Göre Ne Kadar Karmaşıksın?
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Pizza seçmek dışarıdan bakınca oldukça basit bir karar gibi görünüyor. Ancak bazen seçtiğimiz malzemeler bile karakterimiz hakkında küçük ipuçları verebilir. Klasik sevenler, her şeyi bir arada isteyenler, farklı tatları denemekten çekinmeyenler veya 'Ne kadar çok malzeme, o kadar iyi' diyenler...
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%15 Karmaşıksın: Margherita Gibi Net ve Sade
%30 Karmaşıksın: Tatlı Bir Bilmece Gibisin
%50 Karmaşıksın: İçinde Birkaç Farklı Sen Var
%65 Karmaşıksın: Zihnin Sürekli Çalışıyor
%80 Karmaşıksın: Çözmesi Zor Bir Gurme Pizza
%100 Karmaşıksın: Kafanın İçinde Ayrı Bir Evren Var
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