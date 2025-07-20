Seçtiğin Evlere Göre Gelecekte Hangi Ülkede Olacaksın?

Modern, ferah ve biraz da cesur evleri tercih ettin. Demek ki senin yerin Amerika! New York’un enerjisi, Kaliforniya’nın rahatlığı ya da Teksas’ın geniş alanları... Herkesin kendi tarzını yaşayabildiği bu ülkede senin için de bir yer var. Konfor ve yaratıcılık senin için önemli!