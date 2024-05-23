Seçimlerine Göre Sen Aşktan Ne Bekliyorsun?
Seçimlerine Göre Sen Aşktan Ne Bekliyorsun?
Aşk herkese istediğini, kafamızdaki aşk tanımını vermiyor. Bazen beklediğimizden daha iyi ilişkiler yaşıyoruz, bazense tahmin edemeyeceğimiz kadar kötü. Bakalım sen, aşktan ne bekliyorsun? Öğrenmek için, teste geçelim! 👇🥳
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seçmeni istiyoruz.
3. Şu anda hayatında biri var mı?
4. Peki aşk hayatın nasıl gidiyor?
5. Aşk, senin için ne ifade ediyor?
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6. İlişkilerinde ayrılan taraf genelde sen mi oluyorsun yoksa karşı taraf mı?
7. Tanıştığın kişinin ''o'' kişi olduğunu nasıl anlarsın?
8. Aşk hayatında en çok hangi hatayı yaptığını düşünüyorsun?
9. Sence sen ne tür ilişki insanısın?
10. Son olarak, hiç biriyle birlikteyken başkalarıyla da görüştün mü?
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Sadakat!
Heyecan!
Mutluluk!
Huzur!
Saygı!
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SAYGI canım ..
Sadakat! Çok zor bir şey değil aslında ama bulunmuyor herkeste anasını satayim…
Müneccim misin abla? Sadakat! Verdiğin cevaplara göre senin aşktan beklediğin şey sadakat! Aşk denilince aklına ilk gelen şey sadakat olan sen, geçmişte yaşa... Devamını Gör