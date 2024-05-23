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Seçimlerine Göre Sen Aşktan Ne Bekliyorsun?

Seçimlerine Göre Sen Aşktan Ne Bekliyorsun?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 13:01

Aşk herkese istediğini, kafamızdaki aşk tanımını vermiyor. Bazen beklediğimizden daha iyi ilişkiler yaşıyoruz, bazense tahmin edemeyeceğimiz kadar kötü. Bakalım sen, aşktan ne bekliyorsun? Öğrenmek için, teste geçelim! 👇🥳

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını da seçmeni istiyoruz.

3. Şu anda hayatında biri var mı?

4. Peki aşk hayatın nasıl gidiyor?

5. Aşk, senin için ne ifade ediyor?

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6. İlişkilerinde ayrılan taraf genelde sen mi oluyorsun yoksa karşı taraf mı?

7. Tanıştığın kişinin ''o'' kişi olduğunu nasıl anlarsın?

8. Aşk hayatında en çok hangi hatayı yaptığını düşünüyorsun?

9. Sence sen ne tür ilişki insanısın?

10. Son olarak, hiç biriyle birlikteyken başkalarıyla da görüştün mü?

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Sadakat!

Sadakat!

Verdiğin cevaplara göre senin aşktan beklediğin şey sadakat! Aşk denilince aklına ilk gelen şey sadakat olan sen, geçmişte yaşadığın aldatılma deneyimleri ve güven duyamadığın ilişkilerden dolayı aşka karşı biraz mesafeli duruyorsun. Bu durum, senin aşka bakışını ve beklentilerini büyük ölçüde etkilemiş. Zeki, sadık ve güvenilir bir partnerin hayalini kurarken, aynı zamanda bu hayalinin peşinden gitmekten çekiniyorsun. 🤔 Geçmiş deneyimlerin, insanlara olan güvenini kırmış ve aşktan beklentilerini değiştirmiş. Bu durum, senin biraz fazla şüpheci ve kontrolcü bir insan olmana sebep olmuş. Ancak unutma ki, her insan farklıdır. Belki de tam da bu yüzden, hayatına girecek olan kişiye karşı biraz daha açık olman gerekiyor. Sadece biraz sabırlı olman ve aşka bir şans daha vermen gerekiyor. 😇 Unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 👇🥳

Heyecan!

Heyecan!

Verdiğin cevaplara göre sen aşktan heyecan bekliyorsun! Stresle dolu, monoton bir hayatın üzerine bir de karmaşa ve problem dolu bir ilişki eklemek sana oldukça mantıksız geliyor. Senin için aşk, bitmeyen bir heyecan, dur durak bilmeyen bir eğlence ve sürekli yeni şeyler keşfetme üzerine kurulu olmalı. 🤗Yeni insanlarla tanışmayı, onları tanımayı ve onların farklı özelliklerini keşfetmeyi seviyorsun. Bu yüzden bazen mevcut ilişkilerinde sıkılıp, yeni insanlarla tanışma ve yeni heyecanlar keşfetme arzusu duyuyorsun. 🤔 Sadakat konusundaki zaafın ve çabuk sıkılma özelliklerin sebebiyle bir türlü umduğun gibi bir aşk bulamamışsın. Bakalım, belki yakın zamanda sen de aşktan beklediğini alırsın. Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım! 👇🥰

Mutluluk!

Mutluluk!

Verdiğin cevaplara göre sen aşktan mutluluk bekliyorsun! Bugüne kadar deneyimlediğin ilişkilerde, partnerlerin seni biraz fazla sıkıştırmış, nefes almanı engellemiş gibi görünüyor. 🤔 Derin bir iç çekişle, tek arzunun huzurlu bir yaşam ve bu huzuru paylaşabileceğin bir partner olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişteki partnerlerin, seni biraz fazla bireysel ve ilgisiz olmakla suçlamış. Ancak bu, senin doğanı yansıtan bir durum ve bu yüzden değişmek istemiyorsun. Kendi halinde, sakin ve biraz da içine kapanık birisin. Ancak bu durum, seninle aynı düşünce yapısına sahip biriyle karşılaştığında, aşktan beklediğin tüm güzellikleri yaşayabileceğin anlamına geliyor. Dolayısıyla, umarız ki hayat sana istediğin mutluluğu getirir, sevgili okurumuz. 😇Peki, sen bu tahminlerimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 🤗👇

Huzur!

Huzur!

Verdiğin cevaplara göre sen aşktan huzur bekliyorsun! Bu, senin gelenekselci bir düşünce yapısına sahip olduğunu ve kendine güvenen bir karaktere büründüğünü gösteriyor. Tek gecelik ilişkiler, açık ilişkiler ve benzeri modern aşk kavramlarına gözlerini deviriyorsun. Senin için aşk, sadece ve sadece huzur demek. 🤗 Birlikte olduğun kişiyle kendini tamamen rahat hissetmek, dilediğin gibi davranabilmek ve hislerini özgürce ifade edebilmek istiyorsun. Bu özellikleri taşıyan bir partner, senin aşk hayatındaki mükemmel eşleşmeyi oluşturuyor. Bu tür bir kişiyle karşılaştığında, evlilik bile gündeme gelebilir. 🥳 Çünkü sen, uzun vadeli ilişkilerin insanısın. Umarız ki, hayallerindeki bu kişiyi bulmanın keyfini yaşarsın. Peki, bu tahminlerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara bekliyoruz! 👇🥰

Saygı!

Saygı!

Verdiğin cevaplara göre sen aşktan saygı bekliyorsun! Senin için aşkın en önemli unsurlarından biri saygı. Kendi özel alanına ve sınırlarına büyük önem veriyorsun ve bu, senin için bir ilişkide olmazsa olmaz bir unsur. 🤔 Geçmişteki partnerlerinin bu konuda seni göz ardı ettiğini ve kişisel alanına rahatlıkla müdahale ettiklerini hissetmişsin. Bu da seni oldukça rahatsız etmiş. Hayallerindeki ilişki, her iki tarafın da birbirinin sınırlarını kabul ettiği ve saygı gösterdiği bir ilişki. 🥰 Sürekli birlikte zaman geçirme zorunluluğu hissetmek yerine, her iki tarafın da kendi kişisel zamanını değerlendirebildiği, özgür ve bağımsız bir ilişki istiyorsun. Böyle bir ilişki yaşamaya başladığında, hem partnerine zaman ayırabilecek, hem de kendi alanını kısmak zorunda kalmayacaksın. Dileriz, bu istediğin gerçekleşir sevgili okur. 😇 Ee, sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇🥳

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seremoni-_-

SAYGI canım ..

ömer

Sadakat! Çok zor bir şey değil aslında ama bulunmuyor herkeste anasını satayim…

realove

Müneccim misin abla? Sadakat! Verdiğin cevaplara göre senin aşktan beklediğin şey sadakat! Aşk denilince aklına ilk gelen şey sadakat olan sen, geçmişte yaşa... Devamını Gör