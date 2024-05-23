Seçimlerine Göre Sen Aşktan Ne Bekliyorsun?

Verdiğin cevaplara göre sen aşktan saygı bekliyorsun! Senin için aşkın en önemli unsurlarından biri saygı. Kendi özel alanına ve sınırlarına büyük önem veriyorsun ve bu, senin için bir ilişkide olmazsa olmaz bir unsur. 🤔 Geçmişteki partnerlerinin bu konuda seni göz ardı ettiğini ve kişisel alanına rahatlıkla müdahale ettiklerini hissetmişsin. Bu da seni oldukça rahatsız etmiş. Hayallerindeki ilişki, her iki tarafın da birbirinin sınırlarını kabul ettiği ve saygı gösterdiği bir ilişki. 🥰 Sürekli birlikte zaman geçirme zorunluluğu hissetmek yerine, her iki tarafın da kendi kişisel zamanını değerlendirebildiği, özgür ve bağımsız bir ilişki istiyorsun. Böyle bir ilişki yaşamaya başladığında, hem partnerine zaman ayırabilecek, hem de kendi alanını kısmak zorunda kalmayacaksın. Dileriz, bu istediğin gerçekleşir sevgili okur. 😇 Ee, sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇🥳