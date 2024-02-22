Seçimlerine Göre Partnerinle Arandaki Kimyayı Ölçüyoruz!

Siz birbirini çok seven ama sürtüşmelere de mesai harcayan bir çiftsiniz. Aranızdaki çekim, tatlı atışmalar sayesinde günden güne daha da güçleniyor. Rutin bir ilişki pek size göre değil, bu yüzden birbirinizle atışmak ve hatta bilerek girdiğiniz fikir ayrılıkları sizi dinç tutuyor. Dozunu kaçırmamak şartıyla bu sürtüşmeler eğlenceli olabilir, hele ki sonu yatakta bitiyorsa! 🤪