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Seçimlerine Göre Partnerinle Arandaki Kimyayı Ölçüyoruz!

etiket Seçimlerine Göre Partnerinle Arandaki Kimyayı Ölçüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 23:46

Partnerinle aranda nasıl bir kimya var, öğrenmek ister misin? Eğlenceli bir Onedio testi ile bunu hemen öğrenebilirsin!

Haydi teste! 👇

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle ne zamandır berabersiniz?

3. Yan yanayken neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

4. Onunla nasıl bir evde yaşlanmak istersin?

5. Partnerinle evin en çok neresinde sevişiyorsunuz?

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6. Onun en çok neresine dokunmak hoşuna gidiyor?

7. Yatakta en çok hanginiz baskınsınız?

8. Son olarak şunu merak ettik: Bir sonraki tatil destinasyonunuzun bunlardan hangisi olmasını isterdin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Siz diğer çiftlere taş çıkartıyorsunuz!

Partnerinle aranda öyle bir kimya var ki, çevrenizdeki herkes size bir noktada imrenerek bakıyor. Mizah anlayışınız, dünya görüşünüz ve hatta damak zevkleriniz birbiriyle o kadar uyumlu ki, görenler hayrete düşüyor. Sevmeyi ve sevilmeyi iyi bilen bir çiftsiniz ve çevrenize adeta örnek oluyorsunuz. Umarız hep böyle devam edersiniz!❤️

Birbirinizin tatlı belasısınız!

Siz birbirini çok seven ama sürtüşmelere de mesai harcayan bir çiftsiniz. Aranızdaki çekim, tatlı atışmalar sayesinde günden güne daha da güçleniyor. Rutin bir ilişki pek size göre değil, bu yüzden birbirinizle atışmak ve hatta bilerek girdiğiniz fikir ayrılıkları sizi dinç tutuyor. Dozunu kaçırmamak şartıyla bu sürtüşmeler eğlenceli olabilir, hele ki sonu yatakta bitiyorsa! 🤪

Şefkat ilişkinizin anahtar kelimesi!

Siz birbirinize yoğun bir şefkat duygusu ile yaklaşıyorsunuz. Birbirinizi kırmamaya, incitmemeye ve üzmemeye o kadar çok özen gösteriyorsunuz ki, bazen oturup beraber ağlayabiliyorsunuz da. Duygularınızı birbirinizden saklamıyorsunuz, birbirinizi günden güne daha iyi tanıyorsunuz ve ona göre adımlar atıyorsunuz. Umarız hep böyle şefkat dolu bir ilişkiniz olur!

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