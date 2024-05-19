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Seçimlerine Göre Nasıl Bir Gelinliğin Olacak?

Seçimlerine Göre Nasıl Bir Gelinliğin Olacak?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 14:01

Her kız çocuğu, küçüklüğünden beri nasıl bir gelinlik giyeceğini hayal ederek büyür. Straplez mi, sırtı açık mı veya askılı mı? Öğrenmeye ne dersin? O halde haydi testeee! 👇✨

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1. Önce yaşını seçerek başlayalım.

2. Daha çok hangi tarzda giyiniyorsun?

3. Modayı takip ediyor musun?

4. Kombinini tamamlarken en çok dikkat ettiğin unsur hangisi?

5. Peki, biraz da evlilikten konuşalım. Nasıl bir düğün hayal ediyorsun?

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6. Senin favori rengin nedir?

7. Bu gelinliklerden en beğendiğini seç bakalım.

8. Vücudunda en çok beğendiğin yerin neresi?

9. Şimdi sıra duvakta. En beğendiğin duvağı da seç.

10. Son olarak, gelin buketi olmazsa olmaz. Bu buketlerden hangisini düğününde taşımak isterdin?

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11. Prenses Model Gelinlik!

11. Prenses Model Gelinlik!

Verdiğin cevaplara göre sen prenses model gelinlik giyeceksin! Tutkulu, sevgi dolu ve zarif bir kişiliğe sahip olan sen, bu özel günde tüm gözleri üzerine çekecek bir gelinlik giyeceksin. ✨ Askılı, minik bir göğüs dekolteli ve detaylı işlemelerle süslenmiş bu gelinlik, senin zarifliğini ve romantik ruhunu tam anlamıyla yansıtacak. Günlük hayatında bile şıklığına ve tarzına önem veren sen, en özel gününde de bu duruşunu koruyacak ve prenses model bir gelinlikle tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. 🤗 Bu gelinlik, senin zarif ve romantik tarzını tam anlamıyla yansıtacak ve seni adeta bir peri masalının prensesi gibi gösterecek. Açık alanda gerçekleştireceğin düğün töreninde ise, seninle birlikte olacak en önemli aksesuarların pembe çiçeklerden oluşan bir buket ve uzun bir duvak olacak. Bu çiçekler, gelinliğinin romantik havasını daha da artıracak ve seni adeta bir çiçek perisi gibi gösterecek. Uzun duvağın ise, prenses model gelinliğinin şıklığını tamamlayacak. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlara bekliyoruz. 👇🤔

Straplez Model Gelinlik!

Straplez Model Gelinlik!

Verdiğin cevaplara göre sen straplez model bir gelinlik giyeceksin! Günlük hayatta genellikle basic ve smart casual tarzında kıyafetler tercih eden sen, bu özel günde beyazın asaletini ve parlak kumaşın çekiciliğini bir arada barındıran bir gelinlikle tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. 😇 Bu gelinlik, senin zarif ve sofistike stilini yansıtacak şekilde tasarlanmış. Üstelik straplez modelin, omuzlarını ve boyun hattını sergileyerek seni daha da elegant bir görünüme kavuşturacak. Elinde tutacağın kırmızı güllerle dolu buketin ise, bu büyüleyici görünümü tamamlayacak son dokunuş olacak. 🥰 Kırmızı güllerin aşkı ve tutkuyu temsil eden renkleri, bu özel günün anlamına anlam katacak. Düğününü sevdiklerinle birlikte kapalı bir mekanda gerçekleştireceksin ve bu mekanın sıcak ve samimi atmosferi, gelinliğinin güzelliğini daha da ön plana çıkaracak. Bu gelinlik, senin kişiliğini ve zevklerini tam anlamıyla yansıtacak, bu nedenle onu giydiğinde kendini rahat ve özgür hissedeceksin. Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlara bekliyoruz. 👇🥳

12. Helen Model Gelinlik!

12. Helen Model Gelinlik!

Verdiğin cevaplara göre sen Helen model bir gelinlik giyeceksin! Günlük hayatta Vintage ve Bohem tarzlarına olan aşkın, bu özel günde de seninle olacak. Bu tarzları yansıtan gelinliğin, dantel ve tül detayları ile sana romantik ve tatlı bir hava katacak. 💫 Bu gelinlik, senin tarzını ve kişiliğini en iyi şekilde yansıtacak. Elbisenin vintage görünümü, elinde taşıyacağın doğal renklerdeki buket ile tamamlanacak. Saçlarını dağınık bir topuz yapacak, belki çiçekli, zarif bir taç takacaksın. Bu buket, vintage görünümünü tamamlayan en güzel unsurlarından biri olacak. 😍 Kısa bir duvak ve sade bir makyajla, hayalindeki gelin olmanın keyfini çıkaracaksın. Yeşilliklerin içinde, buketinle birlikte yürürken, herkesin gözleri senin üzerinde olacak. Senin ne kadar güzel ve özgün olduğunu düşünen herkes, bu özel gününde seni hayranlıkla izleyecek. Peki, tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım! 👇✨

Balık Model Gelinlik!

Balık Model Gelinlik!

Verdiğin cevaplara göre sen Balık model gelinlik giyeceksin! Tutkulu, kendine güvenen ve modayı yakından takip eden biri olarak, bu gelinlik senin kişiliğini en iyi şekilde yansıtacak. Günlük hayatta sıklıkla tercih ettiğin parlak, taşlı ve süslü kıyafetlerin, senin üzerinde adeta bir sanat eseri gibi duruyor. 😍 Bu nedenle gelinliğin de bu özgüvenli ve moda bilincine sahip karakterini tam anlamıyla yansıtacak, işlemeli bir gelinlik olmalı. 😇 Eline alacağın zarif buket, gelinliğinin çarpıcılığını tamamlayacak ve abartıya kaçmanı önleyecek bir aksesuar olacak. Orta boy duvağınla ise, herkesi kendine hayran bırakacak bir görüntü oluşturacaksın. Bu özel günde, senin zarafetin ve güzelliğin tüm dikkatleri üzerine çekecek. Kapalı alanda, belki bir otelde yapacağın düğününde, şık olmayan hiçbir şeye yer olmayacak. Bu mekan seçimi, şıklığını ve zevkini tamamlayacak bir seçenek. Bu sayede seni gören herkes, ne kadar zevk sahibi ve stil sahibi bir insan olduğunu bir kez daha hatırlayacak. Tahminlerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma!👇🥳

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