Seçimlerine Göre Nasıl Bir Gelinliğin Olacak?
Seçimlerine Göre Nasıl Bir Gelinliğin Olacak?
Her kız çocuğu, küçüklüğünden beri nasıl bir gelinlik giyeceğini hayal ederek büyür. Straplez mi, sırtı açık mı veya askılı mı? Öğrenmeye ne dersin? O halde haydi testeee! 👇✨
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1. Önce yaşını seçerek başlayalım.
2. Daha çok hangi tarzda giyiniyorsun?
3. Modayı takip ediyor musun?
4. Kombinini tamamlarken en çok dikkat ettiğin unsur hangisi?
5. Peki, biraz da evlilikten konuşalım. Nasıl bir düğün hayal ediyorsun?
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6. Senin favori rengin nedir?
7. Bu gelinliklerden en beğendiğini seç bakalım.
8. Vücudunda en çok beğendiğin yerin neresi?
9. Şimdi sıra duvakta. En beğendiğin duvağı da seç.
10. Son olarak, gelin buketi olmazsa olmaz. Bu buketlerden hangisini düğününde taşımak isterdin?
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11. Prenses Model Gelinlik!
Straplez Model Gelinlik!
12. Helen Model Gelinlik!
Balık Model Gelinlik!
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