Seçime 2 Hafta Kala Anket: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kim Kazanır?

31 Mart 2024 Seçimlerine 2 hafta kaldı. Seçim çalışmaları aylardır sürse de Y ve Z kuşağının gördüğü en heyecansız seçim dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyada eski seçim heyecanlarını göremiyoruz ama anketler devam ediyor. Bu seçim anketinde 31 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kimin kazanacağını soruyoruz. Hadi bakalım