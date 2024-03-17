Seçime 2 Hafta Kala Anket: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kim Kazanır?
Seçime 2 Hafta Kala Anket: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kim Kazanır?
31 Mart 2024 Seçimlerine 2 hafta kaldı. Seçim çalışmaları aylardır sürse de Y ve Z kuşağının gördüğü en heyecansız seçim dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyada eski seçim heyecanlarını göremiyoruz ama anketler devam ediyor. Bu seçim anketinde 31 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kimin kazanacağını soruyoruz. Hadi bakalım
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1. İstanbul'da oy kullanacak olsan hangisine oy verirsin?
2. Ankara'da oy kullanacak olsan hangisine oy verirsin?
3. İzmir'de oy kullanacak olsan hangisine oy verirsin?
4. Peki sence Ankara'da kim kazanır?
5. İzmir'de kim kazanır?
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6. Sence İstanbul'da kim kazanır?
7. Peki sence hangi parti beklenenden çok daha az oy alıp seçimin en başarısız partisi olacak?
8. Peki sence hangi parti beklenenden çok daha fazla oy alıp seçimin sürpriz partisi olacak?
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