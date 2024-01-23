Sayılı Günler Kaldı! Nickelodeon'un Animasyon Dizisi Avatar: The Last Airbender Fragmanına İlk Tepkiler Geldi!
Sayılı Günler Kaldı! Nickelodeon'un Animasyon Dizisi Avatar: The Last Airbender Fragmanına İlk Tepkiler Geldi!
Nickelodeon'un sevilen animasyon serisi Avatar: The Last Airbender'ın tazeleyici yeni fragmanı seyirci ile buluştu. Bu beklenen fragman, serinin hayranlarını heyecanlandırmak için yeterli oldu.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Avatar: Son Hava Bükücü'nün dizi uyarlamasının geleceği duyurulmuştu.
2005 yılında Nickelodeon tarafından üç sezon boyunca ekranlara taşınan ve tarihin en etkileyici animasyonları arasında yerini alan Avatar: The Last Airbender, başarısını Emmy ödülü ile taçlandırmıştı.
Bu olağanüstü yapım sadece çocuklar değil yetişkinler tarafından da büyük beğeni topladı ve animasyon dünyasında adından sıkça söz ettirdi.
Avatar Studios, 2021 yılında ViacomCBS tarafından hayata geçirildi ve Son Hava Bükücü evreninin geleceğini şekillendirmeye başladı.
Gordon Cormier, dizi içerisinde Aang karakterine hayat verirken Katara karakterinin canlandırıcısı Kiawentiio oldu. Sokka karakterine Ian Ousley, Zuko karakterine ise Dallas Liu'nun etkileyici performansıyla hayat verildi
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Avatar: The Last Airbender, 22 Şubat 2024 tarihinde Netflix üzerinden izlenebilecek.
Netflix yapımı diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler her yeni haberin yolunu dört gözle beklerken Avatar: Son Hava Bükücü'den yeni bir fragman yayınlandı!
Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler de gecikmedi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz merakla beklenen bu animasyonu izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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umarım hayal kırıklığı olmaz. çocukluğumun çok güzel bir parçası çünkü avatar😍