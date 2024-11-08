Satürn’ün Halkaları 2025’te Kayboluyor! Ama Gerçekten Yok Oluyorlar mı?

Güneş Sistemi’nin gezegenlerinden biri olan Satürn muazzam halkalarıyla tüm gökbilim meraklılarının ilgisini çekiyor. Ancak yakın gelecekte Satürn’ün o ikonik halkaları geçici olarak gözden kaybolacak. NASA’nın yaptığı açıklamalara göre Satürn’ün halkalarını 2025 yılından itibaren Dünya’dan göremeyeceğiz. Peki bu kaybolma durumu kalıcı mı? Gelin yanıtına birlikte bakalım.