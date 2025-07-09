Şarkıcı Murat Dalkılıç, Hayranının Boyuyla İlgili Yaptığı Yaratıcı Duayı Paylaştı!
Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Murat Dalkılıç, kendisini boyunu ele alarak öven takipçisini 'En yaratıcı dua' ifadesiyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen şarkıların mimarı şarkıcı Murat Dalkılıç, hayranı olan X kullanıcısının paylaşımıyla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Dalkılıç'ın şarkılarını öven bir X kullanıcısı, öveyim derken Dalkılıç'ın boyundan vurup ortaya garip bir paylaşım çıkarmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın