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Şarkıcı Murat Dalkılıç, Hayranının Boyuyla İlgili Yaptığı Yaratıcı Duayı Paylaştı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Hayranının Boyuyla İlgili Yaptığı Yaratıcı Duayı Paylaştı!

Murat Dalkılıç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 22:59

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Murat Dalkılıç, kendisini boyunu ele alarak öven takipçisini 'En yaratıcı dua' ifadesiyle paylaştı.

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Sevilen şarkıların mimarı şarkıcı Murat Dalkılıç, hayranı olan X kullanıcısının paylaşımıyla gündem oldu.

Sevilen şarkıların mimarı şarkıcı Murat Dalkılıç, hayranı olan X kullanıcısının paylaşımıyla gündem oldu.

2000’lerin sonlarına doğru Türk pop müziğine hızlı bir giriş yapan Murat Dalkılıç, “Kasaba” ile hayatımıza girdi, “Bir Güzellik Yap” ile kulaklarımıza yerleşti, “Derine” ile kalbimizi çaldı. Özellikle yaz döneminde yayınladığı şarkılarla gündem olan Murat Dalkılıç'ın dillere pelesenk olan parçaları bu defa X'te nefis bir tweetle gündeme düştü.

Murat Dalkılıç'ın şarkılarını öven bir X kullanıcısı, öveyim derken Dalkılıç'ın boyundan vurup ortaya garip bir paylaşım çıkarmış.

Murat Dalkılıç'ın şarkılarını öven bir X kullanıcısı, öveyim derken Dalkılıç'ın boyundan vurup ortaya garip bir paylaşım çıkarmış.

Murat Dalkılıç, X kullanıcısının 'Murat Dalkılıç... 'Allahım boyumdan aldığım her 1 cm için 1 efsane şarkım olsun tarzı bir anlaşma mı yaptın bir tane kötü şarkın olsun be' paylaşımını Instagram hesabından paylaşarak 'Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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