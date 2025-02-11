Şarkıcı Hatice Katıldığı Programda Şaşkın Bakışlar Arasında Saç Gürleştiren Duasını Okudu!
Şarkıcı Hatice Katıldığı Programda Şaşkın Bakışlar Arasında Saç Gürleştiren Duasını Okudu!
Şarkıcı Hatice, katıldığı Gel Konuşalım programında güzellik sırlarını paylaşırken yayında dua etti. Sunucuların şaşkın bakışları arasında bu duayı düzenli okuduğunu ve saç dökülmesine iyi geldiğini söyledi. Ardından astral seyahat yaptığını da açıklayan Hatice, “Evimin oradan yukarı çıktım, kapıcımı gördüm” diyerek deneyimini anlattı.
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"Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla hafızalara kazınan Hatice'yi tanımayanınız yoktur.
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"Doyamıyorum" "Nazar Değmesin" "Dönmemen Gerek" gibi 2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla ünlenen Hatice katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündem oldu.
Programda güzellik sırlarını paylaşan Hatice canlı yayında bir dua okudu ve bu duanın saçlarını gürleştirdiğini iddia etti. “Saçlarım çok dökülüyordu, araştırdım ve bunu buldum. İçten gelerek okumak önemli, bir kere de okusan uyar, on kere de” diyerek, spiritüel bir yöntemle güzelleştiğini söyledi.
Eve Seçkin ile Nur Tuğba Namlı’nın şaşkın bakışları ekranan yansırken Hatice'nin şaşırtan açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı.
Daha önce astral seyahat yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, “Yusuf Güney kadar yükselemiyorum ama evimin oradan yukarı çıktım, kapıcımı gördüm” dedi.
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Hatice, astral seyahate çıkmak için niyet ettiğini de sözlerine ekledi. "Uzaya gitmek çok isterdim. Uzayı çok merak ediyorum. Ama çalışmalar yapıyorum. Şuan evimin uzağına gidemiyorum." dedi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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