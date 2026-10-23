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Sanatçı Hakkı Bulut'tan Korkutan Haber! Sahnede Aniden Fenalaştı!

Sanatçı Hakkı Bulut'tan Korkutan Haber! Sahnede Aniden Fenalaştı!

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 22:43
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Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı sırada rahatsızlandı. Şarkı söylediği esnada fenalaşan ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

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Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'tan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Sanatçı, İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'tan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Sanatçı, İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir mekânda dinleyicileriyle buluşan Hakkı Bulut, sahnede şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Fenalaşan sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Hakkı Bulut'un hastanede tedavisi devam ediyor.

Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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