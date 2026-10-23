Sanatçı Hakkı Bulut'tan Korkutan Haber! Sahnede Aniden Fenalaştı!
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Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı sırada rahatsızlandı. Şarkı söylediği esnada fenalaşan ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut'un hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.
Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'tan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Sanatçı, İstanbul'da sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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